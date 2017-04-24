Chefshows – шоу должно продолжаться!

Рецепт нового проекта Новикова таков: атмосфера профессиональной кухни, сдобренная традициями старой школы. Преподаватели – именитые шефы, из под ножа которых, рождается кулинарная магия, а сам процесс приготовления блюд и их демонстрации превращается в шоу – Chefshows.

Эстетика циркового представления, классический красный бархат кулис и цирковой арены, черно-белая «шашечка» послужили основным вдохновением в создании дизайна. Меню, тетрадки, фартуки и прочую кухонную утварь украсила каноническая для цирка атрибутика: яблоки со стрелой, барабаны, кролики в шляпе, слон на блюде. А в брендированном пакете можно унести, приготовленное в стенах школы блюдо, чтобы дизайн, как и шоу, продолжался всегда во всем!