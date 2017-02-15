Яндекс.Деньги: не надо ждать

Промо-кампания рассчитана на клиентов любого банка, уже использовавших платежи через Apple Pay и Samsung Pay, или тех, кто собирается сделать это впервые. Людям, которые тратят на платежи со смартфона больше 1000 рублей, Яндекс.Деньги предлагают 5% кэшбэка. Платить бесконтактно смартфоном может владелец любой банковской карты, даже без поддержки PayPass, используя пластиковую или виртуальную карту Яндекс.Денег. Реклама с призывом: «Не надо ждать, получи сейчас!» — размещена на билбордах, плакатах в метро и сити-форматах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Нас окружает море информации, мы сталкиваемся со множеством задач, каждая минута требует нового решения. В таком ритме важно, чтобы ничто не отвлекало от главного. В новой рекламной кампанией, разработанной совместно с РА «Instinct», много коротких емких призывов к действию – «Сейчас», «Уже», «Не завтра». Так мы стремились подчеркнуть, что пользователи любого банка могут не откладывать использование бесконтактной оплаты. Яндекс.Деньги делают технологии платежей такими, чтобы вы не задумывались о процессе, а получали удовольствие от покупок», — говорит Евгений Николаев, директор по маркетингу Яндекс.Денег.

В рамках кампании творческая команда также выпустила ролик «Не надо ждать!». Главные герои могли ждать, пока их банк подключит Apple Pay или Samsung Pay, но они скачали Яндекс.Деньги, чтобы наслаждаться жизнью прямо сейчас, выбирая простую и удобную оплату.

"Яндекс.Деньги" (клиент)

Александр Деркач - креативный директор Яндека

Евгений Николаев - руководитель отдела маркетинга Яндекс.Денег

Юлия Щербакова - руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Яндекса

Александра Стародубцева - руководитель группы копирайтинга Яндекса

Дарья Гук - ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям Яндекса

Instinct (креатив):

Креативные Директора: Фирайнер Роман, Орлов Ярослав

Копирайтер: Ника Водвуд

Арт-директор: Ксения Леонова

Старший менеджер по стратегическому планированию: Евгения Басенко

Руководитель отдела по работе с клиентами: Сандра Капчиц

Директор группы по работе с клиентами: Екатерина Цвирова

Младший менеджер по работе с клиентами: Дана Габбас

Продюсер – Екатерина Бармак

Hype (продакшн):

Режиссер - Ладо Кватания

Оператор-постановщик - Иван Лебедев

Художник-постановщик - Милена Божева

Продюсер - Дмитрий Жуков

Ассистент продюсера - Рона Суари / Евгения Фадеева

Монтаж - Влад Якунин / Александр Голованов

Пост продюсер - Анна Винник