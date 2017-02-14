"Ростелеком" включил в сетку вещания телеканал H2

H2 транслируется в России с августа 2016 года: первое время он был включен только в пакеты телекоммуникационных операторов «МТС» и «Мегафон», а теперь станет доступен для более широкой аудитории. Телеканал познакомит новых зрителей с оригинальной подачей интересных фактов и подарит им еще больше истории!

H2 продолжает концепцию популярного телеканала HISTORY, который также рассказывает о реальных событиях и выдающихся личностях в оригинальном увлекательном формате. Однако H2 делает больший акцент именно на исторических событиях и сюжетах, проводит параллели между прошлым и настоящим, а также раскрывает невероятные факты, способные по-настоящему удивлять зрителей. Телеканал предлагает современную, доступную и актуальную информацию. Он транслирует захватывающие и познавательные документальные фильмы и сериалы, которые ставят историю в контекст современного мира и популярной культуры.

Одновременно развлекательный и информативный, телканалH2 – это нетривиальный взгляд на историю и возможность оценить её с неожиданной стороны. Программы канала представляют собой увлекательные рассказы, полные удивительных и актуальных фактов. Такие передачи, как «Человечество: история всех нас», «Древние пришельцы» и «БрэдМельцер: Потеряннаяистория»полюбились людям по всему миру, а теперь станут доступны для абонентов «Ростелеком» и продолжат радовать зрителей «МТС» и «Мегафон».