"Хранитель Сюрпризов" в помощь всем влюбленным – от Leo Burnett Moscow и Сбербанка
В преддверии 14-ого февраля и весенних праздников Сбербанк и Leo Burnett Moscow решили сделать что-то полезное и приятное для всех влюбленных. Банк, как хранитель ваших денежных сбережений, выступил, как хранитель не менее важного – вашего сюрприза.
С сегодняшнего дня в Google Chrome появилось расширение «Хранитель сюрпризов», которое поможет тем, кто покупает подарок своему избраннику через интернет, оставить в тайне сюрприз до дня «икс».
С вами бывало, когда делаете сюрприз любимому человеку, а он будто-то бы не удивлен? Ты так старался… Неприятное чувство. Правда в том, что иногда мы сами не замечаем, как же сильно мы выдаем себя. Если у вас дома один ноут на двоих, а вы накануне гуглили, где купить ей кольцо – контекстная реклама вас уже давно сдала! Сбербанк и Leo Burnett Moscow желают всем прекрасных праздников представляют «Хранитель сюрпризов» – специальное расширение для Google Chrome, которое позволяет заменить ваши контекстные баннеры на самые банальные рекламные предложения: например, где купить носки.
Работает это следующим образом. Необходимо скачать расширение по ссылке: http://sber.me/?p=PUZ. На верхней панели браузера у вас появится иконка «Хранителя секретов» в виде замочка. Кликнув на нее, вы можете выбрать тему, на которую заменятся все ваши персонализированные баннеры, – носки, косметика или бытовая техника. И вуаля! Ваша девушка думает, что (о ужас) он подарит мне миксер / ваш молодой человек думает – неужели носки?
Сбербанк желает вам приятных праздников и сохранения ваших сюрпризов в тайне!
Михаил Ткаченко и Евгений Шиняев, креативная пара Leo Burnett Moscow: «Мы надеемся, что теперь, благодаря «Сбербанку», станет меньше людей, которые вынуждены делать вид, что они удивлены подарку. Да здравствуют сюрпризы!»
Состав творческой группы:
LeoBurnettMoscow Старший копирайтер: Евгений Шиняев Старший арт-директор: Михаил Ткаченко Разработчик: Виталий Крайнов Дизайнеры: Валерия Паули, Егор Колесников Менеджер по развитию социального и мобильного маркетинга: Игорь Седачев Менеджер интерактивных проектов: Роман Казаков Html-верстальщик: Дмитрий Кулишов Аккаунт-директор: Мила Новожилова Руководитель группы по работе с клиентами: Оксана Шевченко Пост-продакшн директор: Роман Карпов
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
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