Рейтинги

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Оренбургской области за 2016 год

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Оренбургской области за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых отраслевых СМИ медицины и фармацевтики в соцмедиа за 2016 год.

ТОП-10 самых цитируемых в соцмедиа СМИ отраслей фармацевтика и медицина:

СМИ

Кол-во гиперссылок

1

Health.mail.ru

108   789

 

2

Vademec.ru

108   739

3

Medportal.ru

56   081

4

Medikforum.ru

35   040

5

Doctorpiter.ru

30   797

6

Meddaily.ru

28   495

7

Ria-ami.ru

23   286

8

Medvestnik.ru

 

21   164

9

Medpulse.ru

20   096

10

Medlinks.ru

16   292

Лидером рейтинга стал Health.mail.ru. Самыми цитируемыми материалами в соцмедиа стали:

  • Чем выше IQ человека, тем меньше у него друзей.
  • После смерти пациетов запрещен спрей "Биопарокс".
  • Лень назвали признаком интеллекта: комментируют врачи.

Методика:

  1. Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов (Twitter) и "поделиться" (Facebook и Вконтакте).
  2. Для построения рейтинга учитывались ссылки на материалы отраслевых СМИ медицины и фармацевтики.
  3. Период исследования: 1 января - 31 декабря 2016 года.

14.02.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

14.02.2017 - 13:13
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация