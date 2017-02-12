Ведущие радиостанций ГПМ Радио приняли участие в проекте #ЧитаемОнегина

Проект #ЧитаемОнегина, инициаторами которого выступили портал «Год литературы», Государственный музей им. А. С. Пушкина и «Российская газета», продолжает традицию общенациональных чтений любимой классики. Автор идеи и руководитель проекта – Ядвига Юферова, заместитель главного редактора «Российской газеты».

В свое время «Евгения Онегина» назвали «энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением». А насколько оно «всенародно» сегодня — в эпоху сверхкоротких твитов, лайков и хэштегов?

Около тысячи участников из 23 стран мира боролись за право читать «Онегина» вместе со знаменитыми людьми России. В итоге 218 человек прочитали великий роман за пять часов. В их числе и представители радиостанций ГПМ Радио – знаменитые ведущие утреннего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Брагин, Гордеева и Захар, а также «Черный Перец» Саймон – ведущий радиошоу Black2White на Радио ENERGY.

В проекте также приняли участие глава Роспечати Михаил Сеславинский и актриса Полина Агуреева, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и актер Сергей Безруков, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и музыкант Диана Арбенина, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и актриса Юлия Пересильд, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая и рок-музыкант Дельфин и многие другие.

Итоговая коллективная видеокнига опубликована 10 февраля, в день памяти А. С. Пушкина, на портале «Год литературы». В этот же день в Государственном музее им. А. С. Пушкина на Пречистенке состоялась презентация проекта #ЧитаемОнегина. После торжественной части в исполнении гостей презентации прошли чтения любимых отрывков из романа в реальном времени.

Народное голосование за лучших чтецов культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина уже стартовало и продлится до 17 февраля. Посмотреть коллективную видеокнигу и отдать свои голоса за лучших можно на портале «Год литературы».