Мошенникам-автоюристам осталось полгода

При принятии поправок к закону об ОСАГО, устанавливающих приоритет натурального возмещения, 90% мошенников-автоюристов покинут рынок ОСАГО практически сразу, считает управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев. По его мнению, будет сведена к минимуму сама возможность использования схем нелегального обогащения за счет приоритета денежного возмещения над натуральным. До докризисного уровня отрасль сможет восстановиться через 3 - 4 месяца; общий коэффициент убыточности, который сегодня составляет свыше 100 %, снизится до 80 - 85%.

Затягивание принятия поправок чревато активизацией «черных» автоюристов, которые начнут гораздо чаще применять нелегальные схемы обогащения (стремясь восполнить будущие потери), либо заранее разрабатывать новые способы получения незаконной прибыли. Сегодня около 10 - 15% от всего объема выплат по ОСАГО переходит в руки мошенников, что составляет порядка 40 млрд. в год; ввиду подготовки автоюристов к «семи тощим годам» этот показатель может возрасти.

В отрасли есть иные факторы, приносящие убытки: эффект девальвации, ухудшение общей экономической ситуации, двойное увеличение стоимости запасных частей, подставные страховые случаи, фальсификация документов и страховых событий. За два прошедших года на динамику убыточности эти факторы повлияли краткосрочно и незначительно, а выплаты по судам, которые получают «черные» автоюристы благодаря денежной форме возмещения убытков, росли практически в геометрической прогрессии.

«Полностью ликвидировать систему подобного массового мошенничества, пока существует нынешняя схема выплат по страховым случаям, невозможно, - говорит Павел Самиев. - Пока имеется способ получить денежные средства вместо ремонта, автоюристы будут изобретать новые схемы обогащения. При этом отрасль поддерживает деятельность «белых» автоюристов. Они, действуя в рамках правового поля, действительно помогают потерпевшим получить компенсацию за определенную комиссию, помогают в решении споров, которые возникали из-за бюрократических или бумажных недочетов. Например, пострадавший заполнил какие-то документы неправильно, ошибся, «белые» автоюристы помогают с этим. Подобная деятельность позволяет совершенствоваться страховому сообществу и работать с максимальной пользой для потребителя».