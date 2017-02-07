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Товары "Unilever" и "220 Вольт" вошли в каталог Почты России

Товары &quot;Unilever&quot; и &quot;220 Вольт&quot; вошли в каталог Почты России

Почта России выпустила первый в 2017 году каталог «Почтамаркет», в котором можно найти подарки к 23 февраля и 8 марта. Ассортимент пополнился товарами известных компаний, таких как «Unilever», «220 вольт» и других.

На   сайте market.pochta.ru представлены десятки тысяч товаров, в печатном   каталоге, который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 100   наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики будут доставлены   специальные каталоги, включающие около 200 товаров. На обложке каталога   изображена фотография известной актрисы Нонны Гришаевой, являющейся лицом   бренда «Черный Жемчуг».

По сравнению с предыдущими ассортимент нового каталога существенно   расширен, в том числе и за счет известных брендов. Впервые в «Почтамаркете»   представлены популярные косметические бренды «Unilever»: «Черный жемчуг», «Чистая   линия», «Бархатные ручки» и другие. К праздникам «Unilever» подготовил для   своих покупателей подарочные наборы по выгодным ценам и предоставил   дополнительные скидки до 30% при заказе более чем одной позиции. Впервые в   каталоге представлены электроинструменты от партнёра «220 Вольт».

Традиционно в свежем каталоге предлагается широкий спектр зимних и   весенних товаров, товаров для дома и семьи, товаров для здоровья, детских   игрушек, домашнего текстиля, бытовой техники, книг, аксессуаров и косметики. Здесь   можно выбрать подарки к праздникам – 23 февраля и 8 марта, включая   праздничные именные открытки, которые можно сразу подписать и отправить конкретному   адресату. Предлагаются также и персонализированные подарки, например, именные   футболки и кружки.

Заказать   товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru или по   бесплатному телефону 8-800-775-2-555. Оплатить заказ можно в режиме онлайн   банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными –   при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным   платежом. Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить на сайте. Условия   доставки не изменились. В одну заявку можно включить одновременно до 5   товаров, стоимость доставки едина и составляет 279 рублей, независимо от веса   посылки и региона ее получения, стоимость открытки – 149 рублей, включая   пересылку в любой регион России.

«Почта   России продолжает развивать дистанционную торговлю, опираясь на свое   уникальное преимущество – разветвлённую сеть отделений и делая доступными для   жителей даже самых малых и удаленных населенных пунктов все более   разнообразный и интересный ассортимент товаров. Результаты предновогоднего   каталога 2016-2017 года показали положительные результаты работы нашей   торговой площадки - средний чек по сравнению с Новогодним каталогом 2015-2016   вырос на 51%, а доля товарных заказов увеличилась на 27% по сравнению с   прошлым годом», – отметила заместитель генерального директора по почтовому   бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Напомним, что ранее, к каталогу «Почтамаркет» присоединились компании Отто Групп Россия, Издательский дом ЭКСМО», продавец детских товаров «Дочки-Сыночки», а также гипермаркет товаров для красоты и здоровья Gessmarket. В настоящее время в печатных каталогах уже представлены товары от 8 партнеров Почты России.

Комментарии партнеров:

Максим Рогач, Руководитель отдела по развитию интернет-продаж Unilever в России, Украине и Беларуси:

- Сотрудничество с «Почтамаркет» является частью стратегии компании Unilever по развитию продаж в канале e-commerce в России. В каталоге Весна 2017 уже появилась продукция таких наших косметических брендов, как “Черный Жемчуг”, “Чистая Линия”, “Сто рецептов красоты”, “Бархатные Ручки”, которые уже популярны среди российских потребителей и имеют отличный потенциал для продаж на новой платформе. Важно отметить, что бизнес-модель, по которой работает “Почтамаркет”, сейчас активно развивается во многих странах мира и мы надеемся, что такой подход будет эффективным и для товаров Unilever в России.

Алексей Федоров, управляющий партнер группы компаний «220 Вольт»

- Почта России предлагает абсолютно уникальный сервис. Никто больше не может похвастать 42 тыс. отделений в самых удаленных уголках страны. При этом понятно, что люди, которые живут в совсем маленьких деревнях и на хуторах не имеют возможности часто выйти в интернет и заказать товары онлайн. Каталог Почты России предоставляет нам прекрасную возможность показать самые востребованные и популярные товары из электроинструмента и садовой техники нашим потенциальным клиентам в небольших населенных пунктах. Более того, мы видим, что заказы из каталога Почты России приходят даже после того, как срок действия каталога закончился. Это говорит о том, что каталоги Почты долго хранятся в домохозяйствах и к ним часто обращаются. Именно каталог Почты России заменяет собой физический магазин для большого количества жителей России. Огромное спасибо Почте за этот замечательный новый способ коммуникации с клиентом.

08.02.2017

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