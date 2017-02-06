Новогодний подарок от коммуникационного агентства INO Group - "Эликсир рекламной силы".

Набор для приготовления коктейля, позволяющий не только насладиться напитком по фирменному рецепту, но и заряженный на рекламную удачу, маркетинговый успех и бизнес-победы, — таким подарком коммуникационное агентство INO Group поздравило клиентов и партнёров с Новым 2017 годом.

Весь год специалисты INO Group работают над тем, чтобы для каждого проекта и клиента подобрать идеальный комплекс маркетинговых решений, способный сделать бренд известным и любимым. Тщательно взвешивая и отмеряя строго нужное количество разных ингредиентов - каналов, инструментов, направлений — агентство миксует аналитику, стратегию и креатив, чтобы в итоге получить идеальный маркетинговый коктейль.

Такой образ «рекламной миксологии» и стал идеей подарка: под Новый год клиенты и партнёры агентства получили наборы для создания коктейля по фирменному рецепту INO Group.

Коктейль, формула которого была разработана специально для этого проекта, получил название «Эликсир рекламной силы». «Специальная формула коктейля предполагает, что в 2017 году Вас будут сопровождать рекламная удача, маркетинговый успех и бизнес-победы» - рассказывается в открытке, которая одновременно служит и инструкцией по приготовлению коктейля. Сравнивая процесс создания коктейля с этапами работы над проектом, открытка дает рецепт не только собственно коктейля, но и разработки рекламного креатива.

«Для начала нужна интересная идея — небанальная, яркая, выразительная и одновременно близкая вашей целевой аудитории» — говорится в первой строке, тут же предлагающей начать процесс приготовления напитка.

Сделать «Эликсир рекламной силы» не сложно, ведь помимо инструкции в подарок вошли все необходимые для приготовления коктейля ингредиенты. Дополняют набор фирменный рекламный шейкер INO Group и джиггер (мерный стаканчик): как и в маркетинговых коммуникациях, в приготовлении коктейля важно строго соблюсти пропорции.

Чтобы сохранить волшебную формулу в тайне, миксологи INO Group продумали и упаковку подарка: коробка из натурального дерева с гравировкой, перевязанная атласной лентой в цвет деревянных элементов надежно скрывает содержимое и подогревает интерес к подарку не только загадкой, но и изящной визуальной подачей.