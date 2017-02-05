Креатив

"Фокстрот" знает, когда "Звездные воины" отдыхают

&quot;Фокстрот&quot; знает, когда &quot;Звездные воины&quot; отдыхают

В новом году появилась надежда повторить успех  Star Wars и Passangers: «Фокстрот» выпустил в эфир космические ролики, заявляющие новую креативную концепцию.

Лидером на своем рынке хотят стать все. И делают все возможное и невозможное, чтобы нести флаг с номером один. Но мало кто задумывается в гонке: Что дальше? Как не просто стать лидером однажды, а быть им на протяжении многих лет? Ведь на этом пути есть много препятствий: от агрессивных конкурентов, готовых пойти практически на все в своей борьбе, до возможной усталости внутри организации. 

Атаковать самого себя – это золотое правило для компаний-лидеров – сегодня работает на всех рынках. Не отвечать на действия конкурентов, независимо от их размеров и амбиций, а бросать вызов себе и приятно удивлять своих потребителей из года в год, постоянно становиться лучшей версией себя. 

Это именно то, что работает. И это именно то, что практикует сеть магазинов «Фокстрот» – ведущая розничная сеть в ритейле бытовой техники и электроники в нашей стране. Полтора года назад лидер запустил масштабную программу защиты цены и ее героя Копейчужку, удивив коллег по рынку нестандартным подходом в коммуникации и порадовав покупателей отличными предложениями. Год назад в  «Фокстроте» успешно стартовала уникальная программа, рассчитанная на молодую целевую аудиторию с лучшими предложениями по смарт-устройствам «Смартаны». Полгода назад были открыты два концептуальных магазина (в Киеве и во Львове) Foxtrot Show Store – branded spaces в уникальном формате show store, которому удивляются покупатели не только Украины, но и зарубежья. Все это в рамках стратегии «Лідер робить більше», которая последние два года с успехом реализуется компанией, а в 2017-м – выходит на новый уровень.

Компания последовательно не просто сохраняет свою позицию на рынке, но и постоянно укрепляет, отрываясь от конкурентов. Именно этот факт дает уверенность в том, что «Фокстрот» как лидер, будет приятно удивлять своих клиентов и в будущем, далеком будущем.

«“Фокстрот. Майбутнє” – новая креативная концепция, действие которой происходит в 2117 году, – рассказывает Наталья Средняя, маркетинг-директор торговой сети «Фокстрот». –  В каждом новом ролике мы будем радовать зрителя интересными историями, рассказывая с юмором о фантастических инновациях, которые делают жизнь покупателей комфортнее. И, конечно же, все ролики о светлом будущем будут подкреплены отличными предложениями для клиентов в настоящем!»

Клиент – «Фокстрот»:
Наталья Средняя, директор по маркетингу 
Андрей Адаменко, руководитель отдела продвижения розничных продаж
Руслан Клименко, бренд-менеджер

Агентство Tabasco:
Елена Суханова, директор агентства
Виталий Муж, стратегический директор
Александр Коптев, руководитель креативной группы 
Кирилл Бондаренко, арт-директор
Ольга Жегулина, продюсер
Татьяна Ильенко, эккаунт-директор
Макс Сметана, пост-продакшен режиссер
Глеб Орлов, режиссёр
Продакшн – Cashmere films:
Олег Курысько, исполнительный продюсер
Миша Хороших, продюсер
Пост-продакшен – Wizard Post
Саунд-дизайн – Propeller
Владимир Крипак, композитор
Евгений Малуха, актер, голос за кадром

06.02.2017

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