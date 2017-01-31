Почта России проведет гашение марки в честь погибшего российского посла Андрея Карлова

В День дипломатического работника, 10 февраля 2017 года, запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии «Герои Российской Федерации», которая будет посвящена российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.

Памятная марка поступит в отделения Почты России. В день выпуска ее можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы (отделение 101000, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, ул. Почтамтская, д. 9).

КАРЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – выдающийся российский дипломат, Герой Российской Федерации.

Родился 4 февраля 1954 г. в Москве. С окончанием в 1976 г. МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий жизненный и трудовой путь от референта-стажера Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической Республике до главы российского дипломатического представительства в Турецкой Республике.

Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства иностранных дел. Неоднократно находился в длительных загранкомандировках в КНДР, Республике Корея и Турции.

В 2001-2007 гг. – Посол Российской Федерации в КНДР.

В 2009-2013 гг. – Директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.

С июля 2013 г. – Посол Российской Федерации в Турецкой Республике.

20 декабря 2016 г. – присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).