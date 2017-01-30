Пивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Запретные плоды
Изменения в законодательстве, касающиеся производства, оборота, потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовились продолжительное время и не стали для участников рынка полной неожиданностью. Уместно напомнить, что запрет на продажу пива в пластиковых бутылках (ПЭТ-таре) объемом свыше 1,5 литра принимался как мера борьбы с так называемым пивным алкоголизмом — якобы продажа пенного напитка в ПЭТ-таре емкостью 2-2,5 литра провоцирует рост потребления, причем в первую очередь среди молодежи. Оппоненты уверяли, что одно с другим никак не связано: человек физически не в состоянии в один присест выпить столько пива, чтобы достигнуть состояния опьянения, равного употреблению бутылки водки.
Итог дискуссии известен: пиво в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литров объявлено вне закона. С января текущего года запрет распространяется на производство и оптовую торговлю. Розничная торговля получила шестимесячную отсрочку, чтобы до 1 июля распродать товарные запасы. Нарушителей будут карать штрафами. Административная ответственность для должностных лиц предусмотрена в размере от 100 до 200 тысяч рублей, для организаций — от 300 до 500 тысяч рублей.
Еще одно изменение 2017 года связано с запретом дистанционной продажи пива, а также ставшим обязательным штрих-кодом ЕГАИС в сопроводительных документах. Все эти перемены могут усугубить положение дел в отрасли.
Пивовары под прессом
Комментируя ситуацию с потребительской ПЭТ-упаковкой, Союз российских пивоваров отмечает, что принятый летом прошлого года закон стал разумным компромиссом, который был достигнут при активном участии представителей всей пивоваренной отрасли — малых, средних и крупных заводов.
Понимая и разделяя существовавшую в обществе озабоченность присутствием на рынке продукции в пластиковой таре большого объема, члены Союза российских пивоваров дважды — в 2013 и 2015 годах — вводили добровольное самоограничение на выпуск пива в крупной упаковке. То, что сейчас максимальный объем в 1,5 литра закреплен законодательно, дает возможность всем участникам рынка работать со значительным горизонтом планирования.
При этом в союзе считают, что данный запрет с экономической точки зрения не имеет смысла и является избыточным. Он стоит в одном ряду с более чем полусотней других ограничений, введенных в отношении производства и оборота пивоваренной продукции за последние несколько лет.
Производители восприняли нововведение по-разному, ведь изменения правил потребуют дополнительных вложений. И это при том, что отрасль, с учетом кризисного состояния российской экономики, и так находится не в самой лучшей форме. В 2016 году пива было продано менее 1,37 миллиона дал в абсолютном алкоголе, это на 0,8 процента меньше, чем в 2015 году. Напомним: в 2015 году общее падение объема пивного рынка составило 10 процентов.
Эти видимые миру слезы не убеждают независимых экспертов. По их мнению, ситуация не столь драматична. Пивовары сознательно завышали объемы продаж пива в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литра, говорит глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Конечно, констатирует он, производителям неизбежно придется нести дополнительные издержки. В частности, требуются инвестиции в перестройку линий розлива, вырастут и логистические затраты — в большой таре транспортировать пиво удобнее.
Впрочем, в проигрыше пивовары не останутся. «Ни на один миллиграмм производство и потребление пива не сократится. Наоборот, объемы вырастут. Если раньше человек брал, например, одну бутылку емкостью 2,5 литра, то теперь с высокой долей вероятности возьмет две по 1,5 литра. Такова психология потребителя, который никогда не берет товар в сторону уменьшения», — объясняет Дробиз.
Ретейлеры готовы
У продавцов несколько иное видение ситуации. В частности, в «МЕТРО Кэш энд Керри» полагают, что ограничения на реализацию пива в ПЭТ-таре емкостью более 1,5 литра не окажут существенного влияния на спрос и объемы закупок среди профессиональных клиентов компании.
«Скорее всего, произойдет перераспределение потребления, которое отразится в увеличении доли продаж пива в пластиковой таре менее 1,5 литра и разливного пива. Учитывая, что производители обычно заранее планируют увеличение объемов производства на высокий сезон, дефицита мы не ожидаем. Контракты с поставщиками на 2017 год заключены с учетом всех законодательных изменений», — сообщила «Ленте.ру» менеджер по внешним коммуникациям «МЕТРО Кэш энд Керри» Кристина Быковская.
Экономия под градусом
Изменения в правилах производства и реализации пива, вступившие в силу с января 2017 года, исключают использование ряда востребованных форматов на действующих ПЭТ-линиях, подчеркнул менеджер по связям с общественностью и органами власти компании Efes Rus Павел Филиппов. «Это требует оптимизации продуктовой линейки и производственных мощностей для компенсации выпадающих объемов с учетом требований рынка. В нашем случае все работы завершены, мы готовы к работе в новых условиях», — заверил он.
«Необходимо учитывать потребности рынка. Мы ожидаем, что объемы, приходящиеся на ПЭТ более 1,5 литров, будут частично перераспределены на другие форматы ПЭТ и на другие типы упаковки (стекло и банка). Однако учитывая тот факт, что спрос на ПЭТ большого объема был обусловлен еще и желанием потребителя сэкономить, и принимая во внимание невысокую покупательскую способность населения, часть объемов будет потеряна, и данный запрет, несомненно, негативно повлияет на динамику рынка», — поделился прогнозом компании Филиппов.
С тем, что любители пенного напитка будут покупать две бутылки по 1,5 литра взамен одной 2,5-литровой, он готов согласиться, но с оговоркой: для потребителей с невысоким достатком это будет экономически нецелесообразно, и есть риск того, что часть их переключится на дешевый крепкий алкоголь — возможно, нелегальный (контрафактный).
«Мы ожидаем нейтральной динамики на рынке пива в 2017 году с учетом частичной компенсации негативного влияния ограничения объема ПЭТ-упаковки другими факторами, такими как рост продаж крафтового пива и разливного пива в ПЭТ. Поставки в торговые сети будут соответствовать общерыночным», — подчеркнул Филиппов.
Advertology.Ru
31.01.2017
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