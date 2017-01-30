Пивоварам прописали новую диету

Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

Запретные плоды

Изменения в законодательстве, касающиеся производства, оборота, потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, готовились продолжительное время и не стали для участников рынка полной неожиданностью. Уместно напомнить, что запрет на продажу пива в пластиковых бутылках (ПЭТ-таре) объемом свыше 1,5 литра принимался как мера борьбы с так называемым пивным алкоголизмом — якобы продажа пенного напитка в ПЭТ-таре емкостью 2-2,5 литра провоцирует рост потребления, причем в первую очередь среди молодежи. Оппоненты уверяли, что одно с другим никак не связано: человек физически не в состоянии в один присест выпить столько пива, чтобы достигнуть состояния опьянения, равного употреблению бутылки водки.

Итог дискуссии известен: пиво в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литров объявлено вне закона. С января текущего года запрет распространяется на производство и оптовую торговлю. Розничная торговля получила шестимесячную отсрочку, чтобы до 1 июля распродать товарные запасы. Нарушителей будут карать штрафами. Административная ответственность для должностных лиц предусмотрена в размере от 100 до 200 тысяч рублей, для организаций — от 300 до 500 тысяч рублей.

Еще одно изменение 2017 года связано с запретом дистанционной продажи пива, а также ставшим обязательным штрих-кодом ЕГАИС в сопроводительных документах. Все эти перемены могут усугубить положение дел в отрасли.

Пивовары под прессом

Комментируя ситуацию с потребительской ПЭТ-упаковкой, Союз российских пивоваров отмечает, что принятый летом прошлого года закон стал разумным компромиссом, который был достигнут при активном участии представителей всей пивоваренной отрасли — малых, средних и крупных заводов.

Понимая и разделяя существовавшую в обществе озабоченность присутствием на рынке продукции в пластиковой таре большого объема, члены Союза российских пивоваров дважды — в 2013 и 2015 годах — вводили добровольное самоограничение на выпуск пива в крупной упаковке. То, что сейчас максимальный объем в 1,5 литра закреплен законодательно, дает возможность всем участникам рынка работать со значительным горизонтом планирования.

При этом в союзе считают, что данный запрет с экономической точки зрения не имеет смысла и является избыточным. Он стоит в одном ряду с более чем полусотней других ограничений, введенных в отношении производства и оборота пивоваренной продукции за последние несколько лет.

Эти меры, по словам пивоваров, привели к тому, что Россия уже не первый год находится в числе стран, лидирующих по такому показателю, как жесткость законодательства в отношении пивоваров и пива, что препятствует изменению структуры потребления алкоголя, в которой сейчас доминирует крепкие напитки.

Производители восприняли нововведение по-разному, ведь изменения правил потребуют дополнительных вложений. И это при том, что отрасль, с учетом кризисного состояния российской экономики, и так находится не в самой лучшей форме. В 2016 году пива было продано менее 1,37 миллиона дал в абсолютном алкоголе, это на 0,8 процента меньше, чем в 2015 году. Напомним: в 2015 году общее падение объема пивного рынка составило 10 процентов.

Ситуация усугубляется усилением фискального бремени для пивоваров: на 1 рубль (до 21 рубля) в январе 2017 года повышен акциз на пиво. Не добавляют энтузиазма и слухи о том, что в перспективе может быть введено лицензирование. Пока штрих-код ЕГАИС стал обязательным для сопроводительных документов. Если такой закон примут, то каждая бутылка и банка будет маркироваться электронными метками, что добавит к цене еще примерно 20 рублей. Ни миллиграмма меньше!

Эти видимые миру слезы не убеждают независимых экспертов. По их мнению, ситуация не столь драматична. Пивовары сознательно завышали объемы продаж пива в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литра, говорит глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Конечно, констатирует он, производителям неизбежно придется нести дополнительные издержки. В частности, требуются инвестиции в перестройку линий розлива, вырастут и логистические затраты — в большой таре транспортировать пиво удобнее.

Впрочем, в проигрыше пивовары не останутся. «Ни на один миллиграмм производство и потребление пива не сократится. Наоборот, объемы вырастут. Если раньше человек брал, например, одну бутылку емкостью 2,5 литра, то теперь с высокой долей вероятности возьмет две по 1,5 литра. Такова психология потребителя, который никогда не берет товар в сторону уменьшения», — объясняет Дробиз.

Ретейлеры готовы

У продавцов несколько иное видение ситуации. В частности, в «МЕТРО Кэш энд Керри» полагают, что ограничения на реализацию пива в ПЭТ-таре емкостью более 1,5 литра не окажут существенного влияния на спрос и объемы закупок среди профессиональных клиентов компании.

«Скорее всего, произойдет перераспределение потребления, которое отразится в увеличении доли продаж пива в пластиковой таре менее 1,5 литра и разливного пива. Учитывая, что производители обычно заранее планируют увеличение объемов производства на высокий сезон, дефицита мы не ожидаем. Контракты с поставщиками на 2017 год заключены с учетом всех законодательных изменений», — сообщила «Ленте.ру» менеджер по внешним коммуникациям «МЕТРО Кэш энд Керри» Кристина Быковская.

Экономия под градусом

Изменения в правилах производства и реализации пива, вступившие в силу с января 2017 года, исключают использование ряда востребованных форматов на действующих ПЭТ-линиях, подчеркнул менеджер по связям с общественностью и органами власти компании Efes Rus Павел Филиппов. «Это требует оптимизации продуктовой линейки и производственных мощностей для компенсации выпадающих объемов с учетом требований рынка. В нашем случае все работы завершены, мы готовы к работе в новых условиях», — заверил он.

Что касается дополнительных затрат — для каждого производителя они строго индивидуальны: зависят от свободных мощностей на действующих линиях розлива и связаны с закупкой оборудования на линии ПЭТ для перехода с больших на меньшие форматы.

«Необходимо учитывать потребности рынка. Мы ожидаем, что объемы, приходящиеся на ПЭТ более 1,5 литров, будут частично перераспределены на другие форматы ПЭТ и на другие типы упаковки (стекло и банка). Однако учитывая тот факт, что спрос на ПЭТ большого объема был обусловлен еще и желанием потребителя сэкономить, и принимая во внимание невысокую покупательскую способность населения, часть объемов будет потеряна, и данный запрет, несомненно, негативно повлияет на динамику рынка», — поделился прогнозом компании Филиппов.

С тем, что любители пенного напитка будут покупать две бутылки по 1,5 литра взамен одной 2,5-литровой, он готов согласиться, но с оговоркой: для потребителей с невысоким достатком это будет экономически нецелесообразно, и есть риск того, что часть их переключится на дешевый крепкий алкоголь — возможно, нелегальный (контрафактный).

«Мы ожидаем нейтральной динамики на рынке пива в 2017 году с учетом частичной компенсации негативного влияния ограничения объема ПЭТ-упаковки другими факторами, такими как рост продаж крафтового пива и разливного пива в ПЭТ. Поставки в торговые сети будут соответствовать общерыночным», — подчеркнул Филиппов.