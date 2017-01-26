Tele2 заиграла по-другому

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустил рекламные ролики в рамках новой коммуникационной платформы «Другие правила». Они посвящены уникальному продукту на российском телеком-рынке – услуге переноса остатков минут, гигабайтов и SMS на следующий период.
Герои рекламных роликов Tele2 остались прежними: о выгодных услугах оператора зрителям рассказывает группа молодых музыкантов. На этот раз они предстали в образе пожарных, которые предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут, гигабайтов и SMS.
Разъезжая по городу на пожарной машине, герои фиксируют «и там, и тут «сгорание» неиспользованных минут». Чтобы исправить ситуацию, они вводят новое правило: за что заплачено не должно «сгорать». Второй ролик Tele2 стилизован под экстренный выпуск новостей, в котором герой-пожарный также призывает жителей городов спасти минуты и гигабайты.
25 января 2017 года Tele2 запустила уникальный продукт, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».
Компания: TELE2 Бренд: TELE2 Название: Остатки больше не сгорают Агентство: McCann Moscow Страна: Россия
Состав творческой группы:
Tele2 Директор по маркетингу – Инна Походня Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Евгения Рыжова
McCann Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов, Сергей Мариничев Арт-директор – Даниил Рябота Директор по работе с клиентами – Дмитрий Хмелевский Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин ТВ-продюсер – Максим Копышев
«Робусто» Режиссер – Тигран Бежанов Второй режиссер – Таня Подвейкина Оператор – Евгений Ермоленко Продюсеры – Илья Куликов, Павел Лилиенфелд
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