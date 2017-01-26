Креатив

Tele2 заиграла по-другому

Tele2 заиграла по-другому

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустил рекламные ролики в рамках новой коммуникационной платформы «Другие правила». Они посвящены уникальному продукту на российском телеком-рынке – услуге переноса остатков минут, гигабайтов и SMS на следующий период.

Герои рекламных роликов Tele2 остались прежними: о выгодных услугах оператора зрителям рассказывает группа молодых музыкантов. На этот раз они предстали в образе пожарных, которые предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут, гигабайтов и SMS.

Разъезжая по городу на пожарной машине, герои фиксируют «и там, и тут «сгорание» неиспользованных минут». Чтобы исправить ситуацию, они вводят новое правило: за что заплачено не должно «сгорать». Второй ролик Tele2 стилизован под экстренный выпуск новостей, в котором герой-пожарный также призывает жителей городов спасти минуты и гигабайты.

25 января 2017 года Tele2 запустила уникальный продукт, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».

Компания: TELE2
Бренд: TELE2
Название: Остатки больше не сгорают
Агентство: McCann Moscow
Страна: Россия

Состав творческой группы:

Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Евгения Рыжова 

McCann
Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов, Сергей Мариничев
Арт-директор – Даниил Рябота
Директор по работе с клиентами – Дмитрий Хмелевский
Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева
Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин
ТВ-продюсер – Максим Копышев

«Робусто»
Режиссер – Тигран Бежанов
Второй режиссер – Таня Подвейкина
Оператор – Евгений Ермоленко
Продюсеры – Илья Куликов, Павел Лилиенфелд

27.01.2017

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