"Технокардия" от Media Markt: бонусы за эмоции!

Уникальная рекламная кампания «Технокардия», разработанная и реализованная командой агентства BBDO Moscow и Media Markt, прошла в магазинах Media Markt и интернете. Участники акции могли выиграть ценные призы, а также получить бонусные баллы на карты Media Markt Club в зависимости от силы эмоций, которые вызывали различные гаджеты.

Кампания «Технокардия» развивает коммуникационную платформу бренда Media Markt «Давай, давай! Сердцем выбирай!», запущенную в 2016 году. В ее основе идея о том, что все самые искрение чувства и эмоции идут от сердца. Как бы человек ни старался, эмоции скрыть невозможно: именно поэтому главным элементом акции «Технокардия» стал нейрошлем, разработанный при участии команды независимых программистов, которые смогли перевести в графику эмоциональные реакции мозга.

Оффлайновая часть «Технокардии» проходила в двух флагманских магазинах Media Markt — в московском ТЦ «Авиапарк» и петербургском ТЦ «Мега Дыбенко». Чтобы принять участие в акции, посетители должны были надеть нейрошлем, считывающий данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), сердцебиение и электрические импульсы человека, и посмотреть через специальные VR-очки видеоролики в формате 360°, которые вызывали ощущение реального присутствия в магазине и взаимодействия с техникой. Затем специальная программа перекодировала массив данных, записанных нейрошлемом, и выводила результат на экран. Эмоции участника отражались в виде шкалы чувств: восхищение, удивление, радость, желание. Чем ярче была реакция, тем большее количество бонусных баллов клиент получал на карту Media Markt Club (от 100 до 100 000). Баллы можно было сразу потратить на покупку техники в магазине.

По предварительным данным, охват кампании «Технокардия» от Media Markt составил более 5 млн. человек, 2654 посетителя магазинов протестировали свою любовь к технике с помощью нейрошлема (114 человек в Москве и 1540 — в Санкт-Петербурге). Всего в торговых центрах было осуществлено 38930 контактов. В ходе акции был выявлен 581 победитель, 67% из них составили мужчины, 33% — женщины.

— Число участников «Технокардии» и их отзывы превзошли все наши ожидания: мы впервые увидели настолько высокий отклик на подобный контент. В формате стандартных нейромаркетинговых исследований обычно привлекают узкие группы респондентов, и не всегда гарантируется честный результат. Но нейрошлем не обманешь, поэтому мы планируем тестировать наши рекламные материалы с помощью этой технологии. Видеоролики в формате 360° были высоко оценены участниками, и мы планируем их использовать в будущем как виртуальную витрину магазина, которая позволит каждому взаимодействовать с техникой, не выходя из дома, — рассказал Александр Федосов, вице-президент по маркетингу Media Markt.

Media Markt планирует проводить подобные онлайн-активации регулярно.

Состав творческой группы:

Media Markt (клиент)

Вице-президент по маркетингу — Александр Федосов

Бренд менеджер — Илья Олсуфьев

Маркетинг-менеджер — Ольга Кубатко

Диджитал менеджер — Максим Ульянов

BBDO Moscow (креатив)

Креативный директор — Сергей Кожевников

Арт-директор — Рикардо Давила

Старший копирайтер — Иван Забажанов

Директор по работе с клиентами — Григорий Филатов

Менеджер по работе с клиентами — Полина Кузьмичева

Младший менеджер по работе с клиентами — Полина Захарина