Сбербанк и ЦУМ обеспечили возможность оплатить покупки, минуя подход к кассе

Сбербанк и ЦУМ впервые в России внедрили платёжное решение на базе iOS для оплаты покупки, минуя подход к кассе.

Совместно со Сбербанком ЦУМ внедрил систему, которая позволяет покупателям оплачивать и сразу получать свой товар у продавца, минуя поход к кассе. Продавец использует мобильные принтер и терминал, состоящий из iPod Touch и чехла с pos-терминалом. Это стало возможным благодаря Сбербанку, который адаптировал ПО приёма банковских карт для мобильных pos-терминалов со встроенным сканнером штрих-кодов. Кроме того, совместно с ЦУМом Сбербанк реализовал приём карт лояльности универмага.

В свою очередь ЦУМ внедрил технологию полноценного оформления оплаты с печатью фискальных чеков и банковских слипов на мобильном принтере.

Беспроводную систему оплаты легко установить в любом месте торгового зала и тем самым разгрузить кассовый узел в момент наибольшего скопления покупателей, что особенно актуально сейчас, в период распродажи в ЦУМе, где зимние коллекции представлены со скидками до 50%.

На данный момент количество мобильных терминалов в ЦУМе составляет почти половину от стационарных кассовых узлов, что позволяет быстрее обслуживать клиентов. Таким образом, ЦУМ предоставил покупателям широкий спектр платёжных технологий, позволяя выбирать наиболее удобный способ оплаты.

«Сбербанк и ЦУМ впервые на базе iOS реализовали уникальное на российском рынке решение, которое позволяет приобрести товар универмага без визита к кассе. Это важный инновационный продукт как для торгового предприятия, так и для покупателя. Продавец имеет возможность сократить издержки на содержание касс, покупателю не нужно стоять в очереди, так как он получает возможность платить за покупку даже на выходе из примерочной. Пока похожие решения реализовали несколько крупнейших мировых брендов в универмагах Европы и США», — отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.