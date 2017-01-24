McCann Moscow и Tele2 запускают новую креативную платформу
На смену броскому «Честно – дешевле» в Tele2 приходят инновационные «Другие правила».
Ответственные за создание новой креативной платформы — агентство McCann Moscow, разработавшее идею в рамках креативного тендера.
«Другие правила − это не просто красивые слова, — рассказывает директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. — Каждым своим продуктом и услугой мы на деле доказываем, что, вопреки установленным на рынке правилам, сотовая связь может быть для абонента по-настоящему выгодной».
Уже первая совместная кампания Tele2 и McCann Moscow посвящена уникальному для российского телеком-рынка продукту: благодаря новому сервису неиспользованные гигабайты, минуты и SMS больше не «сгорают», а переносятся на следующий месяц – автоматически и совершенно бесплатно.
Интегрированная национальная рекламная кампания, стартовавшая 25 января, охватывает все ключевые медиаканалы: ТВ, интернет, наружную рекламу, салоны связи, радио, ambient, instore-активации. Главные герои новых рекламных роликов Tele2 − смелые пожарные, спасающие жителей мегаполиса от «сгорания» остатков в их смартфонах.
На съёмках участникам группы прыгали из окон в полном снаряжении, маневрировали по городским улицам на настоящей пожарной машине и носили на руках хрупких девушек — впрочем, чего не сделаешь ради абонента. И это только начало.
Компания: TELE2 Бренд: TELE2 Название: Остатки больше не сгорают Агентство: McCann Moscow Страна: Россия
Состав творческой группы
Tele2 (клиент): Директор по маркетингу – Инна Походня Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Евгения Рыжова
McCannMoscow (креатив): Креативный директор - Иван Петухов Креативный директор - Шамиль Шарифьянов Руководитель творческой группы - Cергей Мариничев Директор по работе с клиентами – Дмитрий Хмелевский Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко Руководитель стратегического департамента - Алена Голубева Старший менеджер по стратегичекому планированию – Егор Кожедуб Руководитель ТВ продакшена - Константин Баландин
Robusta (продакшн): Режиссер – Тигран Бежанов Оператор - Евгений Ермоленко Второй режиссер – Таня Подвейкина Продюсеры – Илья Куликов, Павел Лилиенфелд
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