McCann Moscow и Tele2 запускают новую креативную платформу

Ответственные за создание новой креативной платформы — агентство McCann Moscow, разработавшее идею в рамках креативного тендера.

«Другие правила − это не просто красивые слова, — рассказывает директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. — Каждым своим продуктом и услугой мы на деле доказываем, что, вопреки установленным на рынке правилам, сотовая связь может быть для абонента по-настоящему выгодной».

Уже первая совместная кампания Tele2 и McCann Moscow посвящена уникальному для российского телеком-рынка продукту: благодаря новому сервису неиспользованные гигабайты, минуты и SMS больше не «сгорают», а переносятся на следующий месяц – автоматически и совершенно бесплатно.

Интегрированная национальная рекламная кампания, стартовавшая 25 января, охватывает все ключевые медиаканалы: ТВ, интернет, наружную рекламу, салоны связи, радио, ambient, instore-активации. Главные герои новых рекламных роликов Tele2 − смелые пожарные, спасающие жителей мегаполиса от «сгорания» остатков в их смартфонах.

На съёмках участникам группы прыгали из окон в полном снаряжении, маневрировали по городским улицам на настоящей пожарной машине и носили на руках хрупких девушек — впрочем, чего не сделаешь ради абонента. И это только начало.

Компания: TELE2

Бренд: TELE2

Название: Остатки больше не сгорают

Агентство: McCann Moscow

Страна: Россия

Состав творческой группы

Tele2 (клиент):

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Евгения Рыжова

McCannMoscow (креатив):

Креативный директор - Иван Петухов

Креативный директор - Шамиль Шарифьянов

Руководитель творческой группы - Cергей Мариничев

Директор по работе с клиентами – Дмитрий Хмелевский

Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Руководитель стратегического департамента - Алена Голубева

Старший менеджер по стратегичекому планированию – Егор Кожедуб

Руководитель ТВ продакшена - Константин Баландин

Robusta (продакшн):

Режиссер – Тигран Бежанов

Оператор - Евгений Ермоленко

Второй режиссер – Таня Подвейкина

Продюсеры – Илья Куликов, Павел Лилиенфелд