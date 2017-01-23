Продолжение кампании МегаФон со Стивеном Сигалом

МегаФон и диджитал-агентство Re:evolution провели диджитал-активацию со Стивеном Сигалом. Россияне посвятили ей более 40 000 часов.

Появление именитого актера в предновогодней рекламе мобильного оператора вызвало большой интерес у зрителей и СМИ. МегаФон решил поддержать телевизионный контент в интернете. Так появилось продолжение ТВ-кампании со Стивеном Сигалом - диджитал-активация “Сигалограмма”.

Какое действие объединяет миллионов россиян в праздничные дни? Статистика МегаФон красноречиво свидетельствует – это поздравления. Мы с невероятной активностью поздравляем друг друга, желая счастья, здоровья и успеха. В рамках проекта целевая аудитория посещала промо-сайт , писала обращение друзьям, получала персональное видео-поздравление от Стивена Сигала - “сигалограмму”. Чтобы затем поделиться результатом творчества в социальных сетях.

Давид Машашвили

Руководитель по интернет-маркетингу компании МегаФон.

Использование очень узнаваемого селебрити в интерактивной коммуникации крайне положительно сказалось на вирусном эффекте проекта. В данном случае интересно, что кампания на ТВ выступает как бы общим инструментом построения знания, а далее интерактивный проект это знание укрепляет. Порадовало, что 2/3 всех сигалограмм было отправлено пользователями с мобильных устройств.

Модерация – важнейший элемент реализации контентных диджитал-кампании. Сколько уже было скандальных примеров, когда потребители получали полную свободу над созданием брендированного контента - создавали послания с нецензурной лексикой и троллингом. Для защиты МегаФона от репутационных потерь, была введена модерация контента. “Сигалограммы” проверялись командой из трех модераторов в режиме реального времени 24/7. Они проверяли текст поздравлений и не утверждали контент, оскорбляющих людей по религиозным, расовым и гендерным вопросам, нецензурную лексику и многое другое.

Иван Сиденко

креативный директор Re:evolution

С точки зрения МегаФон проект “Сигалограмма” – это возможность получить дополнительный большой охват при сравнительно низких инвестициях. Так каждый третий пользователь пришел на “Сигалограмму”, увидев брендированный контент в ленте своих друзей ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках. Ключевыми факторами успеха кампании стали: понятная форма контента, простая механика создания UGC, оригинальный подход к использовании ТВ-ролика в диджитал и модерация пользовательского контента.

Результаты проекта:

общее количество сеансов: 325 875

средняя длительность сеанса: 00:04:19

количество страниц за сеанс: 3,87

общее количество часов, проведенных ЦА в проекте: более 40 000