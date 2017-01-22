"Совесть" решила использовать в рекламной кампании КРУПНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

23 января стартует рекламная кампания нового бренда финансовых услуг под названием «Совесть», который представляет свой первый продукт - карту беспроцентной рассрочки. Карта «Совесть» предназначена для оплаты покупок в известных торговых сетях, интернет-магазинах и ресторанах – сегодня это более 50 крупных российских и зарубежных брендов. На российском рынке сегодня нет аналогичных продуктов.

Масштабная рекламная кампания объединит ТВ, ООН и Интернет. На телевидении 30- и 15-секундные ролики будут размещены на 9 каналах, в их числе Первый, Пятый, Россия 1, Россия 24, ТНТ, СТС, 2х2. Рекламный ролик не просто рассказывает о продукте, он делает акцент на важный атрибут бренда – честность и прозрачность условий для клиентов. Для этого команда «Совести» выбрала специальный прием: обычно юридический текст с ключевыми условиями финансирования размещается внизу экрана по ходу сюжета. «Совесть» же пошла дальше – КРУПНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ дублируется в конце 30-секундного ролика отдельным кадром:

«Мы хотим быть предельно честными с нашими клиентами и решили специально обратить их внимание на то, что читать юридический текст – важно, - говорит лидер проекта Олег Ряженов-Симс. – Часто банковские услуги разочаровывают клиентов именно потому, что подробные условия финансирования подаются мелким шрифтом, как будто они незначительны. Мы решили избежать такой ситуации. Более того, в отличие от стандартно используемого юридического языка наш текст написан по-человечески, чтобы быть понятным каждому».

Суммарный охват аудитории 18+ на ТВ превысит 11 млн.человек. Также с начала февраля в Москве появится более 500 поверхностей наружной рекламы, в том числе 2 медиафасада. В рамках рекламной кампании запланировано и размещение на Интернет-площадках – Mail.ru, Yandex, Rambler, Kommersant.ru, Vedomosti.ru и другие. Число показов превысит 110 миллионов.

В числе партнеров карты “Совесть” М.Видео, Inventive Retail Group (Re:Store, LEGO, Samsung, Nike), Утконос, Дочки-Сыночки, Lamoda, Юлмарт. Аэрофлот, клиники Юнидент и Доктор Рядом, ювелирные сети Valtera и Sunlight и рестораны Burger King и Чайхона №1. В 2017 году планируется выход «Совести» в российские регионы. К 2020 году число держателей карты должно достигнуть 4 миллионов.