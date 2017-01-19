"Домашние деньги" внедрили уникальную антифрод-технологию

Компания «Домашние деньги», ведущая компания российского рынка микрофинансирования, внедрила уникальную антифрод-технологию, позволяющую идентифицировать поддельные паспортные данные, поступающие в систему на этапе получения заявки на займ.

Инструмент имеет высокую эффективность предотвращения как внутреннего, так и внешнего мошенничества. Технология эффективна при мошенническом намерении оформить займ, изменив данные в паспорте, и не обслуживать займ в дальнейшем. Для этого мошенники искажают паспортные данные в документе, предоставляя поддельные копии.

Система сканирует копию паспорта, сравнивает с ранее поступавшими документами и вычисляет процент совпадения, используя доработанные алгоритмы Дамерау-Левенштейна, Noise Map, Key Points, SIFT.

Данная система антифрода разработана специалистами компании, с учетом уникальной клиентской базы – за все время работы компания обслужила порядка 1 млн заемщиков, при этом проанализировала около 7 млн заявок от уникальных физических лиц. Новая технология определения внешнего мошенничества работает несколько месяцев, и компании уже удалось предотвратить более 100 мошеннических попыток получения займа.

«Компания уделяет самое пристальное внимание предотвращению мошеннических действий, внедряя новейшие разработки, не имеющие аналогов на рынке, – отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги». – Благодаря нашим нововведениям и постоянному мониторингу защитной системы, портфель компании сохраняет стабильное качество».