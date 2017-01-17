"Я хотел стать ветеринаром, а мне подарили мишку…"

В новогодние каникулы Благотворительный фонд "Арифметика добра" выпустил социальный ролик о том, какие подарки нужны воспитанникам детских домов. Только за первые две недели минутное видео собрало более 325 000 просмотров. В течение года Фонд планирует выпустить еще шесть роликов, направленных на привлечение внимания к различным аспектам темы социального сиротства.

Главная цель первого видео - рассказать людям о том, что детям-сиротам нужны навыки и знания, а не игрушки. По статистическим данным лишь 10% выпускников детдомов хоть как-то устраиваются в жизни, остальные попадают на улицу, в тюрьму или совершают самоубийство. Всё это становится следствием жизни в детском доме, не дающей жизненных навыков, необходимых человеку для того, чтобы стать успешным членом общества.

«Многим желающим помочь детям-сиротам представляется, что их одиночество могут скрасить подарки. И вот на каждый такой праздник, будь то Новый год или День защиты детей, сиротам приходят множество подарков от спонсоров, наставников и просто неравнодушных, — комментирует Председатель правления фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. — Но эти игрушки, гаджеты лишь формируют у детей-сирот иждивенческую позицию, они начинают воспринимать, что в жизни все достается без усилий и с их статусом так будет всегда. После 18 лет эта сказка заканчивается, подарки перестают литься рекой. А ребенок уже привык. И тут возникает непонимание реальности. Поэтому детям из детских домов нужно давать то, что им действительно пригодится, - это знания и навыки».

Коммуникационная кампания Благотворительного фонда «Арифметика добра» «Помогать можно по-разному» призвана привлечь внимание общества к остроте проблемы социального сиротства в России и разнообразии вариантов помощи детям, оставшимся без родительского попечения: от поддержки благотворительных программ по социализации и профориентации до наставничества и гостевого режима встреч с сиротами.

Команда проекта:

Генеральный директор M.A.F.I.A Agency — Екатерина Игрунова

Креативный директор — Яков Ионычев

Режиссер — Иван Оганесов

Второй режиссер — Мария Гаспарян

Художник — Олег Колодько

Оператор — Андрей Николаев

Режиссер монтажа — Кирилл Хандурин

Звукорежиссер — Антон Булле

Диктор — Олег Белов