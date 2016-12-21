Креатив

"Мама, ты справишься!"

&quot;Мама, ты справишься!&quot;

Благотворительный фонд «Арифметика добра» выпустил серию эмоциональных роликов для телевидения и радио, призванных побороть основные стереотипы, связанные с усыновлением и другими формами взаимодействия с детьми из детских домов. В съемках роликов приняли участие подопечные «Арифметики добра», которым фонд помог вновь обрести семью.

По свидетельству психологов основным препятствием на пути усыновления и личного участия в решении проблемы сиротства является внутренняя убежденность в неготовности к подобному шагу. Самый частый вопрос, который задают себе те, кто задумывается о том, чтобы взять приёмного ребенка: «А смогу ли я?». Информационно-образовательная кампания фонда «Арифметика добра» направленапрежде всего на тех, кто сомневается в том, что способен оказать личную помощь детям, оставшимся без родительского попечения.

«Мы не собираемся убеждать наших зрителей в том, что усыновить ребенка, стать для него наставником, или начать брать подопечного детского дома на «гостевой режим» – это просто и не требует никаких усилий, – комментирует председатель правления фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. – Напротив, это решение, требующее крайне серьезного отношения и полной внутренней готовности. Но будущие родители должны знать, что наш фонд всегда, на всех этапах взаимодействия с детьми – от подготовки родителей до семейной адаптации – будетрядом и придет на помощь в случае необходимости».

Всего выпущено 6 телевизионных роликов и 1 радиоролик. Они выходят в эфир с 19 по 23 декабря. Партнерами проекта стали телеканал Москва 24 и радио Москва.

 

22.12.2016

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