Фабрика "Победа" продолжает рекламную кампанию

Рекламная кампания знакомит покупателя с продуктом из линейки шоколадно-вафельных конфет - «Птица счастья». Задействована наружная и печатная реклама. Проект продлится с января по март 2017 года.

Рекламные плакаты появились в центре Москвы и Санкт-Петербурга на остановках общественного транспорта, в лайт-боксах сити-форматов. Адаптированные для печатной прессы вижуалы можно увидеть в бортовых журналах Аэрофлот, S7, Utair, UAL и «lifestyle» изданиях («Караван историй»).

«Реклама «Птицы счастья» - это часть единой маркетинговой стратегии «Победы». Осенью 2016 года мы сделали акцент на шоколадно-вафельных конфетах «Мишки в лесу», зимняя кампания «Птицы счастья» – продолжение сказочной темы. Мы снова обращаемся к нашей целевой аудитории – людям, которым близки семейные ценности и традиции. Наши покупатели для своей семьи выбирают самые качественные и вкусные конфеты. Разные поколения связывает преданность любимому вкусу шоколадно-вафельных конфет, а также культурные отсылки к сказочным, фольклорным образам, - комментирует Артем Пуховский, директор по маркетингу Кондитерской фабрики «Победа».

Напомним, что «Победа» запустила масштабную рекламную кампанию в рамках новой маркетинговой стратегии в декабре 2015 года. Рекламные ролики горького шоколада вышли на федеральном телевидении, в Интернете и прессе. Осенью 2016 года компания обратила внимание покупателей сразу на три продукта: шоколадно-вафельные конфеты, шоколад без сахара и трюфели.