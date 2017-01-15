Почта России объявляет конкурс по мотивам приключений Шерлока

С 16 по 31 января на электронный адрес events@russianpost.ru принимаются файлы с любыми авторскими графическими изображениями на тему произведений Артура Конан Дойла о великом сыщике. Источником вдохновения могут стать не только знаменитые Шерлок Холмс и доктор Ватсон, но и другие известные образы английского писателя – миссис Хадсон, Ирен Адлер, Майкрофт Холмс, инспектор Лестрейд и, конечно, профессор Мориарти.

Также рисунки можно размещать в социальных сетях с хэштегами #ОткрыткаШерлока и #ПочтаРоссии. Лучшие эскизы, по согласованию с их авторами, будут использованы при создании уникальной почтовой открытки в рамках специальной почтовой серии. Все открытки этого ограниченного тиража будут бесплатно раздаваться почитателям Шерлока Холмса на тематическом мероприятии, приуроченном ко дню рождения Артура Конан Дойла.