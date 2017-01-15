TDI Group подписала контракт с разработчиком дополненной реальности Blippar

В конце 2016 года рекламная группа TDI Group и Blippar, компания разработчик в сфере технологии дополненной реальности (AR – augmented reality) из Великобритании, стали партнерами на территории СНГ. TDI Group стала официальным представителем Blippar в России и Беларуси.

Мобильное приложение Blippar – это новый способ коммуникации компаний с потребителями через использование дополненной реальности прямо на экранах мобильных телефонов. Теперь любой предмет или объект можно сделать интерактивным. При этом нет необходимости изменять или дополнять его физические свойства и характеристики (например, наносить QR-код или дополнительные элементы). Пользователем надо один раз установить на свой мобильный телефон приложение Blippar, запустить его, навести камеру мобильного телефона на конкретный предмет или объект, и на экране появится интерактивный контент дополненной реальности.

Это возможно благодаря маркерной технологии, используемой в Blippar. «Маркером» можно сделать любой существующий объект или предмет.

Помимо маркеров, приложения Blippar обладают возможностью распознавания лиц. Функция Augmented Reality Face Profiles распознает лицо на экране телефона, а также представляет публичные данные о его владельце. В частности, доступны ссылки на его профили в социальных сетях, музыку, любимые фильмы и т.д. Разработка Blippar дает возможность сканирования не только лиц пользователей, но и изображений на мониторе или фотографиях.

Технологии Blippar применяются в ATL, BTL и digital проектах для вовлечения аудитории и расширения клиентской базы. TDI Group совместно с Blippar уже имеет первый пилотный проект, который будет запущен и протестирован на территории Республики Беларусь совместно с белорусским брендом «Бульбашъ». В 2017-м году TDI Group начнет глобальную экспансию по продвижению и запуску совместных проектов с крупнейшими брендами на рынке России.