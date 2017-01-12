Елки, палки - в зоопарки

Компания Urban Group в четвертый раз проведет ежегодную экологическую акцию «Дарим елки зоопаркам» в Подмосковье.

Участником акции, которая проходит с 1 по 20 января, может стать любой владелец живой сосны или ели. Все собранные деревья будут переданы в контактный мини-зоопарк «Горки», этно-парк «Кочевник» и «Трогательный зоопарк оленей».

В этом году к мероприятию подключились известные музыканты, спортсмены и актеры, среди которых Алла Шишкина (Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Светлана Разина (Советская и российская поп-певица, солистка группы «Мираж»), певица Ms Sounday, Анна Чакветадзе (Российская теннисистка и спортивный комментатор) и другие.

Специальные пункты сбора новогодней хвои появятся в жилых комплексах «Опалиха О 2 », «Новосходненский» и «Город Набережных», а также, благодаря поддержке администраций, на центральных улицах Одинцово, Химок, Красногорска и Видного.

Каждый участник акции, который принесет елку на пункт сбора, может также поучаствовать в конкурсе и выиграть семейный сертификат на посещение одного из зоопарков Подмосковья. Для этого необходимо разместить свою фотографию с елками на фоне баннеров Urban Group в Instagram с хэштегом #елкиUrban. Счастливыми обладателями подарка станут участники, разместившие свои фотографии в числе первых.