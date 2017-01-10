Полузащитник "Реала Мадрид" Хамес Родригес стал бренд амбасадором Libertex

"Образ Хамеса Родригеса, одного из наиболее успешных футболистов в мире, идеально подходит высокотехнологичной торговой платформе Libertex, которая помогает миллионам трейдеров добиваться успеха на финансовых рынках", - отметил генеральный директор Forex Club Майкл Гайгер.

"История Хамеса Родригеса вдохновила всех нас: человек, достигший невероятных высот благодаря своему таланту и упорному труду. Несмотря на молодой возраст, Хамес уже является легендарным игроком и замечательным примером того, как вера в себя и в свои силы помогает добиваться блистательных успехов", - добавила Директор по маркетингу Forex Club Венера Исламгараева.

Хамес Родригес, в свою очередь отметил: "Добиться успеха может каждый. Просто нужно поверить в себя и стремиться к своей цели. В профессиональном футболе для победы одного таланта мало, нужна настойчивость. Я уверен, то же самое относится и к финансовым рынкам".