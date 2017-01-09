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ТОП -15 СМИ отрасли медицины и фармацевтики за 2016 год

ТОП -15 СМИ отрасли медицины и фармацевтики за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов отрасли медицины и фармацевтики за 2016 год. Лидерами рейтинга стали интернет-ресурсы Doctorpiter.ru, Meddaily.ru и Medportal.ru.

ТОП -15 СМИ отрасли медицины и фармацевтики:

Место

Перемещение за год

СМИ

Категория

ИЦ

1

+1

Doctorpiter.ru

Интернет

287,95

2

-1

Meddaily.ru

Интернет

273,11

3

0

Medportal.ru

Интернет

239,11

4

+3

Vademecum

Журнал

215,16

5

-1

Pharmvestnik.ru

Интернет

179,34

6

0

Medikforum.ru

Интернет

100,43

7

+7

Medvestnik.ru

Интернет

93,80

8

new

Vademec.ru

Интернет

82,88

9

-4

Remedium.ru

Интернет

78,31

10

new

Zdrav.ru

Интернет

37,82

11

-2

РИА АМИ

Информагентство

30,17

12

-2

Health.mail.ru

Интернет

28,49

13

-5

Healthvesti.com

Интернет

25,38

14

-1

Ремедиум

Журнал

20,25

15

-4

Medpulse.ru

Интернет

19,97

Методика

  1. В рейтинг вошли медиаресурсы фармацевтической и медицинской отрасли.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 декабря 2016 года.

10.01.2017

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