ТОП-5 новогодних витрин Санкт-Петербурга

Мы нашли для вас в городе пять самых красиво украшенных к Новому году витрин: неожиданная альтернатива пушистой ёлке, праздничная иллюминация и удивительные истории героев сказок со всего света.

Книжный магазин «Подписные издания»

Семейный книжный магазин, отметивший в этом году 90-летие.

Удивительная возможность подсмотреть за тем, как волшебные эльфы, помощники Санты, готовят подарки перед Новым годом: отбирают лучшие книги и самые теплые сувениры, прячут в конверты открытки с пожеланиями и заворачивают подарки в упаковку со сказочной пылью.

Адрес: Литейный проспект, 57

Магазин Купцов Елисеевых

Сказочное представление в роскошной витрине.

Гофманиада, созданная по эскизам главного городского специалиста по «Щелкунчику» Михаила Шемякина, разместилась в витрине на Невском проспекте. Обязательно к посещению для тех, кто желает ознакомиться с гастрономическими предпочтениями Мышиного короля, Дроссельмейера и других героев сказки.

Адрес: Невский проспект, 56

Au pont rouge

Один из первых универмагов в мире.

Витрины Аu pont rouge, оформленные художником Иваном Складчиковым - это ожившие открытки, полные воспоминаний о Петербурге столетней давности. Тут и прекрасные дамы, и персонажи великих опер и балетов, и мечты о полёте на воздушном шаре. Но главный герой, безусловно, сам Красный мост.

Адрес: наб. реки Мойки, 73

ДЛТ

Новая жизнь любимого с детства универмага.

Декораторы ДЛТ создали попурри из любимых детских сказок народов мира. Витрина-калейдоскоп отправляет нас в волшебный мир русских, европейских и восточных сказок: «Оловянный солдатик», «Аладдин», «Пиноккио», «Щелкунчик», «Принцесса на горошине», «Красная шапочка» и «Гуси-лебеди». Герои новогодних витрин одеты в главные маст-хэвы сезона ведущих мировых брендов, многие из которых эксклюзивно представлены в ДЛТ. Адрес: Большая Конюшенная ул., 21/23

#LOMONOSOVA22

Первый в городе магазин женской уличной моды.

В витрине магазина, между заснеженными деревьями и зимней коллекцией, восседает элегантная и утонченная Жар-птица.Помните: встретить Новый год в новой одежде – это к везению. И кто знает, быть может, выбирая новогодние подарки и примеряя платье для праздника, вы сможете поймать перо Жар-птицы?

Адрес: ул. Ломоносова, 22