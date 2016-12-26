"ВКонтакте" запустила гиперлокальный таргетинг рекламы

"ВКонтакте" запустила гиперлокальный таргетинг объявлений, который позволяет показывать рекламу целевой аудитории, расположенной в радиусе от 500 м до 100 км от заданной рекламодателем точки, говорится в сообщении социальной сети.

Для одного объявления рекламодатель может указать до 100 произвольных геолокационных точек на карте и указать радиус в метрах, чтобы ограничить области показа рекламы. При этом аудитория, попадающая в выбранные области таргетинга, обновляется в режиме реального времени.

Рекламные объявления с учетом гиперлокационного таргетинга отображаются как на сайте "ВКонтакте", так и в мобильных приложениях. Таргетинг поддерживают все форматы рекламы соцсети (текстово-графические блоки и рекламные записи).

Около 70% всех объявлений "ВКонтакте" таргетируются по городу, уточнил "Интерфаксу" пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. Остальная часть рекламных объявлений таргетируется по другим параметрам, например, по интересам или участию в сообществах. Компания не комментирует экономический эффект новой услуги.

Новые возможности таргетинга помогут малому и среднему бизнесу привлекать потенциальных клиентов, находящихся в непосредственной близости от точек продаж, отметил директор по развитию "ВКонтакте" Александр Круглов, процитированный в сообщении. Повысить продажи уже существующим клиентам с учетом гиперлокации можно будет и ретаргетинговыми кампаниями, говорится там.

Ранее в этом году "ВКонтакте" обновила функцию ретаргетинга, которая позволяет показывать рекламные объявления конкретным людям - посетителям определенного сайта или клиентам программы лояльности магазина, указавшим контактный телефон или e-mail.

Mail.ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте", в конце прошлого года запустила таргетинг рекламы с точностью до нескольких метров на своей платформе myTarget. myTarget объединяет аудиторию социальных сетей и других ресурсов Mail.Ru, в том числе и "ВКонтакте". Однако год назад локальная реклама стала доступна для "ВКонтакте" в рамках продаваемого через myTarget инвентаря.

Гиперлокальный таргетинг рекламы в радиусе от 500 м уже использует "Яндекс" , сегментируя аудиторию на основе данных о геолокации. Сегмент считается сформированным, когда система "Яндекс.Аудитории" определит для этого местоположения не менее чем 1 тыс. пользователей.