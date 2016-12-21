МТС показал особенных людей в рекламе

Номер мобильного телефона, который легко запомнить с первого раза, может привнести в жизнь его обладателя много приятных моментов и как будто намекает, что этот человек заслуживает особенного обслуживания – красной дорожки к такси, столика в модном ресторане, портрета на кофе вместо обычного рисунка.

Для съемок про жизнь с привилегиями требовались особенные локации, поэтому был выбран реальный московский ресторан, чьими гостями не раз становились императорские особы. Главная роль в ролике досталась известному актеру Владимиру Сычеву, чей образ в кино в последнее время прочно связан со статусными атрибутами – дорогими машинами, рубашками и влиятельными друзьями.

Состав творческой группы:

Команда МТС:

Глаголева Наталия

Яковлева Мария

Семенихина Оксана

Попова Анастасия

Команда Samsung:

Панова Светлана

Васильева Ирина

Миллина Светлана

Команда BBDO:

Иванов Андрей

Лыч Роман

Николаев Дмитрий

Булахтина Дарья

Заболоцкая Антонина

Смирнова Анастасия

Каневская Ирина

Казаковцева Юлия

Джарсалия София

Филиппенко Павел