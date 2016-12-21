НТВ и Московская школа кино открывают образовательный курс по продюсированию телевизионных программ.

Программа курса ориентирована как на людей, которые не имеют опыта работы в медиа, но хотят понять, как создаются телевизионные программы, так и на слушателей, уже работающих в сфере продакшн. Курс будет интересен и представителям смежных профессий. Главным критерием отбора станет наличие собственных идей творческого проекта для телеканала НТВ.

Образовательный курс разделён на четыре блока: лайфстайл, ток-шоу и программы о звёздах, общественно-политические и информационные программы, а также большие праймовые шоу. По каждому направлению назначается свой ментор, который разрабатывает курс и ведёт занятия. Ими станут звёзды НТВ: Вадим Такменёв, Кирилл Поздняков, Андрей Норкин, Сергей Малозёмов, Леонид Закошанский, Наталья Мальцева, Сергей Майоров и другие.

Обучение на курсе начнётся 1 марта 2017 года и будет состоять из теоретических и практических занятий. За четыре месяца студенты познакомятся с особенностями разных телевизионных форматов, освоят специфику драматургии, производства и продвижения проектов, снимут собственные пилоты. В конце курса студенты примут участие в творческом питчинге перед менторами и куратором.

«Это нормальная международная практика, когда телеканалы создают свои образовательные курсы, которые помогают молодым людям напрямую пообщаться с профессионалами своего дела. Мне очень приятно, что наш первый шаг в сторону поиска талантов будет осуществлен на базе Московской школы кино, у которой колоссальный опыт в подготовке специалистов в различный сферах и методике современного и актуального образования. Мы решили начать с продюсирования телевизионных программ, потому что именно у этого контента короткий срок производства, и он на сегодняшний день очень востребован на телевидении», – говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, который также станет одним из кураторов курса. По его словам, студенту с лучшей проработанной идеей программы НТВ поможет снять пилот.

«Мы готовим специалистов для современного российского кино и телепроизводства. Работа с индустрией и обучение на реальных проектах – основа обучения в Школе. Для нас как для образовательного проекта очень важно, чтобы профессионалов индустрии воспитывали ее непосредственные, лучшие представители, и мы чрезвычайно признательны Тимуру Вайнштейну за его инициативу создания в Школе нового курса по производству телеконтента и предоставление студентам уникальной возможности – учиться у ведущих профессионалов телекомпании НТВ», – рассказала Екатерина Черкес-заде, директор Московской школы кино.