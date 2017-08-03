Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Елена Беликова

Теоретико-методологические аспекты системы акционирования

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659504648
Книгопечатная продукция
Объем: 76 стр.

Беликова Елена Юрьевна. Кандидат экономических наук, доцент. Сфера научных интересов связана с изучением жизнедеятельности акционерных промышленных предприятий. Финансово-правовые аспекты деятельности акционерных обществ, трансформационные процессы в отечественной и зарубежной экономике, формирование институциональной структуры общества. В настоящее время читает курсы: "финансовый менеджмент", "финансовая математика", "Финансы предприятий" в Макеевском экономико-гуманитарном институте (г. Макеевка, Украина).

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