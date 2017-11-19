"Балтика" представляет долгожданную новинку - "Медовое" пиво!

Многие ценители пива помнят и любят знаменитый бренд «Медовое», разработанный на «Балтике» в 1999 году. В ответ на запросы потребителей «Балтика» возобновила выпуск легендарного пива. Новый сорт «Медовое» пополнит портфель разливных сортов компании.

Сегмент разливного пива навынос (DIOT) в последние годы является самым быстрорастущим на российском рынке пива. По итогам 9 месяцев сегмент DIOT составил 10,3%* всего рынка пива и показал рост на 2,1 п.п. по сравнению с 9 мес. 2016 года. «Балтика» является компанией №1 (по объемам и выручке) в данном сегменте с долей рынка 20,7%*. За 9 месяцев 2017 года компания увеличила свою объемную долю в DIOT на 7,0 п.п.* по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Балтика» расширяет свое присутствие в сегменте DIOT и в ноябре этого года выпустила новый сорт «Медовое». Это пиво воссоздано по рецепту того самого «Медового», легендарного сорта, сваренного пивоварами «Балтики» впервые в 1999 году.

Медовое пиво - один из старейших напитков, воспетый в былинах, сагах и сказаниях. Славяне Древней Руси добавляли мед в пиво для придания напитку яркого аромата и сбалансированно мягкого вкуса с солодовой горчинкой. Именно поэтому «Медовое» полюбилось многим россиянам, когда его впервые сварили пивовары «Балтики».

Легкое и светлое «Медовое» отличается насыщенным золотистым цветом и неповторимым ароматом, а натуральный мед в рецептуре мягко подчеркивает хмельную горчинку и идеально дополняет вкус пива, при этом привнося в него нечто свежее, подчеркивая самобытность и яркий характер напитка. Каждый глоток этого необычного пива оставляет приятное чувство тепла, но при этом отлично освежает.

Новинка пополнила линейку разливных сортов компании «Балтика» и с ноября появится в торговых точках, занимающихся продажей разливного пива, по всей стране.

Игорь Майоркин, старший директор по продажам разливного пива ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup: «Сейчас мы наблюдаем рост популярности разливного пива и повышенный интерес аудитории к необычным сортам и вкусам. Учитывая потребительские предпочтения, мы делаем локальные предложения в разных городах, экспериментируем с брендами и вкусами. В этом году мы решили воссоздать легенду – «Медовое» пиво! Легкое, питкое с приятным медовым ароматом, сваренное на основе старинных рецептов на самом современном оборудовании, пиво будет продаваться по весьма привлекательной цене по всей стране».

*данные розничного аудита исследовательской компании Nielsen в объемном выражении в отношении рынков Городской и Сельской России.