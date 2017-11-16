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"МаксимаТелеком" сядет в машину

&quot;МаксимаТелеком&quot; сядет в машину

Оператор Wi-Fi в метро начал продавать рекламу в такси.

«МаксимаТелеком», развивающая сети Wi-Fi в общественном транспорте, начинает продавать рекламу в такси. Компания заключила соглашение с «Первой интеллектуальной рекламой», которая владеет сетью экранов в автомобилях столичных таксопарков. Это хорошее средство для коммуникации с аудиторией с доходом выше среднего, которая не сможет пропустить транслируемые перед ней видеоролики, отмечают эксперты.

«МаксимаТелеком» в сотрудничестве с компанией «Первая интеллектуальная реклама» (ПИР) начала продажу рекламы в московском такси, рассказали “Ъ” гендиректор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе и основатель ПИР Андрей Замай. В рамках партнерства «МаксимаТелеком» продает видеорекламу, которая демонстрируется на дисплеях за подголовником пассажирского сиденья такси. Сотрудничество строится по модели revenue sharing; в каких пропорциях партнеры делятся доходами, они не раскрывают. Первым клиентом сервиса стал Unilever с брендом Clear. Также среди клиентов McDonald’s и «Белая дача», говорит господин Замай.

ПИР размещает 10-дюймовые дисплеи в автомобилях пяти московских таксопарков. Сейчас ими оборудовано более 2,5 тыс. машин класса «Комфорт» и «Бизнес», которые совершают около 550 тыс. поездок в месяц. Система активируется, как только пассажир садится в такси. Камера в планшете проверяет наличие пассажира непосредственно перед экраном, после чего запускается первый рекламный блок. По словам Андрея Замая, в планах компании на следующий год добавить еще минимум 5 тыс. экранов в такси. «Контент мы не закупаем, а работаем по принципу партнерства с телеканалами — среди них РБК, Europa Plus TV, “Авторевю”, есть и бизнес-контент — мастер-классы, тренинги, обзоры»,— перечисляет он. По его словам, с июля 2016 года ПИР сотрудничает также с крупнейшим селлером телерекламы Национальным рекламным альянсом.

«МаксимаТелеком» занимается созданием и коммерциализацией публичных беспроводных сетей Wi-Fi. Компания не раскрывает финансовые показатели. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «МаксимаТелеком» в 2016 году составила 1,27 млрд руб., убыток — 405 млн руб. Оператор продает мобильную рекламу через собственный сейлз-хаус и programmatic-экосистему. Сейчас компания монетизирует принадлежащие ей сети Wi-Fi в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, а также партнерские сети на всем московском общественном транспорте и в федеральных аэропортах.

Сегмент онлайн-видеорекламы — один из самых быстрорастущих на российском рекламном рынке. По оценке Zenith, в 2017 году объем такой рекламы составит почти 7,9 млрд руб., показав рост около 20%. Формат размещения в такси интересен с точки зрения эффективной коммуникации с аудиторией с доходом выше среднего, рассуждает гендиректор Initiative Анна Мазурина. «Это полноэкранный непропускаемый видеоролик и замкнутое пространство, то есть можно говорить о стопроцентной досматриваемости и видимости ролика, а методика определения наличия пассажира в автомобиле свидетельствует о том, что реклама действительно показывается потребителю»,— поясняет она.

Для «МаксимаТелеком» это логичный ход, который в будущем позволит значительно расширить доступный рекламный инвентарь, в том числе за счет того, что использование таких носителей легче масштабируется и в других крупных городах России, считает директор по закупкам Digital BBDO (входит в Media Direction Group) Бела Докумова. По ее словам, видеореклама в такси продается в пакете с другим общественным наземным транспортом, что дает прирост уникального охвата и возможность настраивать частоту показов.

17.11.2017

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