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"Детский мир" приглашает поздравить сирот с новогодними праздниками

&quot;Детский мир&quot; приглашает поздравить сирот с новогодними праздниками

Благотворительный фондГруппы компаний «Детский мир» – крупнейшего оператора торговли детскими товарами в России и Казахстане – приглашает всех желающих оказать поддержку детям с трудной судьбой.

В магазинах розничной сети «Детский мир» стартовал новогодний этап благотворительной акции «Участвуйте!». Ее цель – собрать и передать необходимую помощь детям из социальных учреждений, детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям. Акция проходит до 31 декабря 2017 года в 191 городе России и Казахстана.

«Благотворительной акции в этом году исполнилось 11 лет, и новогодний этап – один из самых масштабных. Подарки от посетителей сети «Детский мир» получат свыше 250 тыс. детей из 650 социальных учреждений по всей стране. Приглашаем всех, кто неравнодушен к проблемам детей с трудной судьбой, принять участие в мероприятии и исполнить новогодние пожелания нуждающихся ребят», - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно прийти в любой магазин сети «Детский мир» и оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть сладкие наборы, карнавальные костюмы, новогодние маски, игрушки, игровые наборы, одежда и обувь. К подарку можно приложить открытку с пожеланиями счастливого Нового года!

Благотворительная акция «Участвуйте!» проходит в магазинах сети «Детский мир» в течение всего года. Предыдущий этап акции проходил с 1 сентября по 31 октября 2017 года. За два месяца в нем приняли участие более 1 млн покупателей, которые передали свыше 1,4 млн подарков детям с трудной судьбой, а «Детский мир» их направил адресатам.   

Оказать поддержку детям также можно с помощью денежного SMS-пожертвования на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и суммой перевода.  Например, «Участие 100». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

16.11.2017

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