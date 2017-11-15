Крупнейший оператор транзитной рекламы Transit Media Group - теперь в Волгограде!

С ноября этого года еще один город-миллионник Волгоград присоединен к единой системе рекламы на общественном транспорте крупнейшего федерального оператора TMG.

Примечательно, что компания стала единственным оператором с правом размещения рекламы в центре города на бортах и внутри салонов нового инвентаря - низкопольных автобусов большой вместимости 2016-2017 года выпуска.

В общей сложности TMG эксклюзивно располагает в Волгограде подвижным составом в 360 транспортных средств, которые насчитывают 1080 наружных и 1450 внутрисалонных рекламных поверхностей, обеспечивая полный охват города.

Для рекламодателей появление такого игрока на рынке наружной рекламы Волгограда открывает возможности эффективного продвижения в регионе на качественно новом уровне и выгодных условиях.

Размещение рекламы полностью отвечает единому стандарту TMG (прямые контракты с пассажироперевозчиком, запуск кампании за 5-10 дней, собственное производство, автоматизированный учет и контроль). Реализуются все виды форматов.

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