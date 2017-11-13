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ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за октябрь 2017 года

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за октябрь 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за октябрь 2017 года. Лидеры медиарейтинга – Ксения Собчак, Алексей Венедиктов и Владимир Познер.

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:

Место   в рейтинге

Перемещение   за месяц

Журналист

ИЦ*

1

0

Ксения Собчак

180   250,4

2

+4

Алексей Венедиктов

37   466,9

3

+7

Владимир Познер

22   371,2

4

+3

Маргарита Симоньян

21   240,0

5

-3

Владимир Соловьев

15   045,3

6

-1

Андрей Малахов

14   740,1

7

new

Татьяна Фельгенгауэр

8   505,9

8

new

Юрий Дудь

7   230,4

9

new

Екатерина Гордон

6   729,1

10

new

Олег Кашин

5   232,4

11

new

Дмитрий Муратов

5   135,4

12

new

Александр Плющев

3   983,2

13

-5

Илья Варламов

3   698,2

14

-10

Юлия Латынина

3 617,5

15

-6

Геннадий Орлов

3   512,4

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Телеведущая и журналист Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России 2018 года. Собчак планирует позиционировать себя как кандидата "против всех". "За пять лет, прошедших с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне», - заявила Ксения Собчак. В октябре СМИ активно цитировали политические заявления Ксении Собчак.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Также Алексей Венедиктов заявил, что эвакуирует ведущую радиостанции Ксению Ларину за границу из-за программы Владимира Соловьева. Помимо этого, Алексей Венедиктов заявил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК, в том числе канала "Россия 24". По мнению Венедиктова, в их сюжетах были элементы подстрекательства к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к организаторам премии ТЭФИ с просьбой отказаться от вручения скульптуры "Орфей" победителям премии и отказаться от использования названия ТЭФИ. Также Владимир Познер заявил, что его удивили сообщения в СМИ о том, что он поддержал решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

Методика:

  1. В медиарейтинг вошли российские журналисты.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 42 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.
  4. Период исследования: октябрь 2017 года.
  5. Данные для рейтинга рассчитаны 10.11.2017.
  6. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.

14.11.2017

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