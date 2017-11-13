ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за октябрь 2017 года

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Журналист ИЦ* 1 0 Ксения Собчак 180 250,4 2 +4 Алексей Венедиктов 37 466,9 3 +7 Владимир Познер 22 371,2 4 +3 Маргарита Симоньян 21 240,0 5 -3 Владимир Соловьев 15 045,3 6 -1 Андрей Малахов 14 740,1 7 new Татьяна Фельгенгауэр 8 505,9 8 new Юрий Дудь 7 230,4 9 new Екатерина Гордон 6 729,1 10 new Олег Кашин 5 232,4 11 new Дмитрий Муратов 5 135,4 12 new Александр Плющев 3 983,2 13 -5 Илья Варламов 3 698,2 14 -10 Юлия Латынина 3 617,5 15 -6 Геннадий Орлов 3 512,4

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Телеведущая и журналист Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России 2018 года. Собчак планирует позиционировать себя как кандидата "против всех". "За пять лет, прошедших с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне», - заявила Ксения Собчак. В октябре СМИ активно цитировали политические заявления Ксении Собчак.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Также Алексей Венедиктов заявил, что эвакуирует ведущую радиостанции Ксению Ларину за границу из-за программы Владимира Соловьева. Помимо этого, Алексей Венедиктов заявил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК, в том числе канала "Россия 24". По мнению Венедиктова, в их сюжетах были элементы подстрекательства к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к организаторам премии ТЭФИ с просьбой отказаться от вручения скульптуры "Орфей" победителям премии и отказаться от использования названия ТЭФИ. Также Владимир Познер заявил, что его удивили сообщения в СМИ о том, что он поддержал решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

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