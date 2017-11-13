ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за октябрь 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за октябрь 2017 года. Лидеры медиарейтинга – Ксения Собчак, Алексей Венедиктов и Владимир Познер.
ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Журналист
|
ИЦ*
|
1
|
0
|
Ксения Собчак
|
180 250,4
|
2
|
+4
|
Алексей Венедиктов
|
37 466,9
|
3
|
+7
|
Владимир Познер
|
22 371,2
|
4
|
+3
|
Маргарита Симоньян
|
21 240,0
|
5
|
-3
|
Владимир Соловьев
|
15 045,3
|
6
|
-1
|
Андрей Малахов
|
14 740,1
|
7
|
new
|
Татьяна Фельгенгауэр
|
8 505,9
|
8
|
new
|
Юрий Дудь
|
7 230,4
|
9
|
new
|
Екатерина Гордон
|
6 729,1
|
10
|
new
|
Олег Кашин
|
5 232,4
|
11
|
new
|
Дмитрий Муратов
|
5 135,4
|
12
|
new
|
Александр Плющев
|
3 983,2
|
13
|
-5
|
Илья Варламов
|
3 698,2
|
14
|
-10
|
Юлия Латынина
|
3 617,5
|
15
|
-6
|
Геннадий Орлов
|
3 512,4
СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:
Телеведущая и журналист Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России 2018 года. Собчак планирует позиционировать себя как кандидата "против всех". "За пять лет, прошедших с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне», - заявила Ксения Собчак. В октябре СМИ активно цитировали политические заявления Ксении Собчак.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Также Алексей Венедиктов заявил, что эвакуирует ведущую радиостанции Ксению Ларину за границу из-за программы Владимира Соловьева. Помимо этого, Алексей Венедиктов заявил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК, в том числе канала "Россия 24". По мнению Венедиктова, в их сюжетах были элементы подстрекательства к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.
Журналист и телеведущий Владимир Познер обратился к организаторам премии ТЭФИ с просьбой отказаться от вручения скульптуры "Орфей" победителям премии и отказаться от использования названия ТЭФИ. Также Владимир Познер заявил, что его удивили сообщения в СМИ о том, что он поддержал решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.
Методика:
- В медиарейтинг вошли российские журналисты.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 42 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.
- Период исследования: октябрь 2017 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.11.2017.
- Рейтинг рассчитан по российским СМИ.
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