Строже, чем в Москве

Главный архитектор столицы Павел Лучинович рассказывает, что идея привести все рекламное оформление города к единым стандартам появилась давно. Но новый толчок она получила после недавнего визита минских чиновников в Москву, где такие правила действуют с 2013 года.

В частности, в столице России четко закреплены возможные масштабы информационных вывесок в зависимости от размера зданий и их составных частей. При этом требования для центра города и исторических построек строже, чем для современных сооружений и окраин.

По принципу зонирования пойдут и в Минске. Лучинович говорит, что особо жесткие требования будут для ядра города, основных проспектов и кольцевой.

— Я бы сделал еще более жесткий вариант, чем в Москве. Шрифт сделать меньше, а жесткость по цветам — больше, — говорит главный архитектор.

Будут свои требования и по оформлению окон в центре Минска. Понять, что такой вопрос есть, несложно. Стоит взглянуть хотя бы на их оформление в историческом здании на Кирова, 1.

— Мне кажется, например, на проспекте в окнах нельзя делать большие наклейки, — считает Лучинович.

Общие правила рекламного оформления будут разработаны в начале следующего года. Но это не значит, что всех сразу заставят менять вывески.

— Это будет не революционный, а постепенный, эволюционный процесс. По окончании разрешения на вывеску мы будем предлагать заменить ее на новую, — говорит главный архитектор.

Лучинович уверяет, что правила будут простыми и общедоступными. Их разработкой займется комитет архитектуры совместно с «Минскградо» и институтом городского дизайна. В процессе город обещает советоваться с рекламщиками.

При успешной реализации этот проект решит несколько проблем: упорядочит оформление фасадов в центре, уменьшит субъективизм чиновников при согласовании рекламы и породит более системный подход к оформлению столицы.