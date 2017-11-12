Креатив

Первая рекламная кампания ГК "Инград" на федеральных телеканалах

Первая рекламная кампания ГК &quot;Инград&quot; на федеральных телеканалах

В начале ноября на федеральных телевизионных каналах – "Первом канале", канале «Россия», НТВ, ТНТ, Москва-24, РБК и других -  стартовала первая рекламная кампания девелоперской группы «Инград». Объектом рекламы стала не только недвижимость от «Инград», но и новая программа «Обратный выкуп». 

По условиям которой покупатель после завершения строительства новостройки, может сделать выбор: вернуть полную стоимость квартиры с приростом в 10% годовых, либо оставить квартиру для проживания себе. Над созданием нового оригинального рекламного ролика трудилась команда профессионалов: креатив и продакшн «ЖиШи», а также творческая группа со стороны «Инград».

Процесс покупки квартиры является, с одной стороны, делом приятным и важным, а с другой – весьма хлопотным и сложным. В принятии решения участвуют все члены семьи, а процесс выбора квартиры среди десятков застройщиков и объектов вызывает столько эмоций и споров, что может понадобиться помощь профессионалов (в том числе, и «психолога»). Кроме того, покупателю важно быть уверенным в том, что его квартира останется ликвидным активом и не упадет в цене, а процесс покупки должен стать максимально комфортным и приятным.

Именно эта специфика совершения покупки на первичном рынке недвижимости легла в фундамент сценария рекламного ролика, героями которого стала респектабельная семья москвичей. Находясь на приеме у семейного психолога, они эмоционально пытаются решить проблему семейного недопонимания. Дополнительно интрига раскрывается в финальных кадрах ролика.

«Это первая рекламная кампания девелоперской группы «Инград» на телевидении, однако в приоритете у нас было не только позиционирование бренда, но и коммерческая результативность рекламного сообщения, то есть его влияние на продажи.  Поэтому нам важно было выйти к широкой аудитории не только с имиджевой рекламой бренда «Инград», но и с понятным и востребованным продуктом. Рассказанная с экрана история позволила нам и вывести бренд компании на уровень охватных федеральных СМИ и в нескольких предложениях разъяснить все преимущества продукта «Обратный выкуп» - прокомментировала Анна Соколова, руководитель управления по стратегии и маркетингу ГК «Инград».

«Креатив, как это часто бывает, рождался в обсуждении прямо на встрече с заказчиком: мы просто пробежались по всем концептам из презентации, и тот, над которым смеялись больше всего, пошел в разработку. Это тот редкий случай, когда мы были с клиентом на одной волне,» - отметили в компании «ЖиШи».

Состав творческой группы:

Группа компаний «Инград» (клиент):
Павел Поселёнов
Ольга Кузнецова
Анна Соколова
Галина Калашникова

Креатив и продакшн «ЖиШи»
Алексей Новиков,
Отар Беров,
Егор Гаврилин 
Егор Гаврилин - режиссер
Евгений Козлов - оператор
Ася Давыдова - художник
Алексей Новиков - генеральный продюсер
Отар Беров - исполнительный продюсер

13.11.2017

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