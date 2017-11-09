Red Apple и mediajobs.ru приблизят молодых рекламщиков к работе мечты!

В рамках международного фестиваля рекламы Red Apple 2017 при поддержке mediajobs.ru впервые пройдет конкурс First Apple, победители которого получат возможность попасть на работу в лучшие креативные агентства России.

First Apple - это конкурс креативных концепций для начинающих рекламщиков, жаждущих стать частью творческой группы в крупном рекламном агентстве, избежав долгих переписок по e-mail и томных собеседований.

Как стать участником?

Придумать и отправить организаторам конкурса идею рекламной кампании, объектом которой будет сам соискатель, его идеи и стремления. Кампания поможет доказать, что именно он — лучший кандидат для трудоустройства.

При разработке идеи нужно ориентироваться на несколько целевых аудиторий:

креативные директора;

HR-директора;

клиенты.

Выбирать победителей будут крупные игроки рекламного рынка – BBDO Group, Leo Burnett, e:mg, Friends Moscow.

Приём работ продлится до 16 ноября.

Объявление победителей первого тура First Apple — 4 декабря.

Очный второй тур — защита работ перед жюри в рамках Международного фестиваля рекламы Red Apple — 8 декабря.

По итогам конкурса агентства примут финальное решение.