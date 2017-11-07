РЕН ТВ – первый по России и Москве

В минувшее выходные телеканал стал лидером у российских мужчин.

4 и 5 ноября российские мужчины в возрасте 25-54 предпочли РЕН ТВ другим телеканалам. Доля субботы составила 8,5%, а воскресенья – 10,3%.

В субботу самой популярной программой дня стал «Минтранс»: самую «автомобильную» программу РЕН ТВ посмотрело 11,1% мужчин России. Вечернее время аудитория уделила концерту Михаила Задорнова «Смех в конце тоннеля», доля которого составила 10,5%. Стабильно успешные цифры показали авторские проекты Игоря Прокопенко – «Территория заблуждений» (доля 8,9%) и «Военная тайна» (доля 8,4%).

Воскресный показ РЕН ТВ прошёл под эгидой Дня народных мультфильмов. Больше всего внимание зрителей привлекла франшиза «Иван Царевич и Серый волк». Первая серия прошла с долей 13,1%, вторая – с долей 12,5%, а третья – с долей 12,9%. Мультфильм «Три богатыря и Морской царь» также посмотрело 12,9% мужчин.

Кроме того, в воскресенье РЕН ТВ занял 2 место по России в аудитории «Все 25-54», уступив лишь Первому каналу.

Праздничные выходные стали для РЕН ТВ успешными и в Москве – в субботу телеканал стал самым популярным в столице сразу у двух целевых аудиторий. РЕН ТВ посмотрело 9,8% категории «Все 25-54», а также 12,8% мужчин в возрасте 25-54.

*По данным Mediascope