Тройная победа российского канала ТНТ4 в Лондоне

Сегодня, 7 ноября 2017 года, только что на сайте официально представлены победители престижного международного конкурса телевизионного маркетинга PROMAX/BDA UK-2017!

ТНТ4 – ЕДИНСТВЕННЫЙ из российских каналов выиграл все три доступные награды для неанглоязычного промоушна - ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗУ! Участие принимали почти все российские каналы – в шорт-лист финалистов вышли только ТНТ4 (с тремя роликами) и РЕН ТВ (с одним промороликом).

ТАКОГО В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

Беспрецедентный случай – канал ТНТ4 собрал все три награды в своей номинации!

В Лондоне c 3 на 4 ноября состоялась церемония награждения международного конкурса PROMAX/BDA UK-2017 — это самая престижная премия мира в области телевизионного маркетинга, промоушна и дизайна. ТНТ4 стал единственным телеканалом из России, который наградили в этом году. Канал был представлен тремя промороликами в номинации «Лучшее промо на иностранном языке», в которой конкурируют все неанглоязычными страны мира. В результате все три главных приза —золото, серебро и бронза – достались каналу ТНТ4!

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ4: «Думали, что выиграем, но что все три! Жаль, что нет четвертого места — было бы символично. Очень приятно наблюдать, как работники телеиндустрии со всего мира аплодируют вашим творениям. Огромное спасибо Анне Годуновой, Сергею Тараканову и всей нашей промобанде. Спасибо всему «ГПМ РТВ». Гавр, везем домой подарки!».

Ролики-победители ТНТ4

Золото — промо к фильму «Матрица: Перезагрузка».

Серебро — промо к фильму «Старикам тут не место».

Бронзу получил проморолик с участием Бурановских Бабушек к фильму Mortal Kombat/«Смертельная Битва».