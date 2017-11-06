Появился Plan B

Компания «Экто» запустила на рынок новую линейку энергетических напитков «Plan B». Продукт предназначен для людей, которым в жизни нужна альтернатива – заряд от новых эмоций и впечатлений, ощущение, что время прошло с пользой. «Plan B» поможет побороть «притяжение дивана» и даст энергию и силы на приятные моменты жизни.

Перед нами стояла задача создать упаковку, которая смогла бы вовлечь аудиторию в процесс потребления напитка, и помочь продукту конкурировать с известными торговыми марками. В активе этих брендов – годы на рынке и мощная рекламная поддержка; у нас – новый продукт с «говорящим» названием, которое имеет высокий потенциал развития в коммуникациях.

Если Plan A – это стандартный, привычный, ожидаемый способ что-то сделать, то Plan B – это значит посмотреть на вещи по-другому, найти свежее и неожиданное решение и сделать так, чтобы всё прошло круче и ярче, чем по обычному плану! Эта идея легла в основу коммуникационной стратегии и дизайна упаковки «Plan B».

В дизайне мы избавились от всего лишнего, отказавшись от клише и стереотипов категории энергетических напитков. Упаковка «Plan B» не нуждается в «украшениях» – она является основой и центром коммуникации, находясь в постоянном контакте с потребителем. В результате получилась цельная коммуникация, где упаковка заявляет: альтернативный план – это напиток «Plan B».