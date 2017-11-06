"Дикси" в третий раз проводит популярную акцию "Прилипалы"

ГК «ДИКСИ» объявляет о старте промо-акции «Веселые прилипалы-3», которая проходит с 6 ноября по 17 декабря во всех магазинах торговой сети «ДИКСИ». Партнёром программы выступило международное маркетинговое агентство BrandLoyalty. Прирост товарооборота сети «ДИКСИ» в период проведения предыдущей акции «Веселые прилипалы-2» превысил прогнозные ожидания маркетологов на 44%.

Участники новой акции смогут собрать коллекцию из 24 веселых игрушек-прилипал, для хранения которых предусмотрен специальный домик – его можно будет приобрести на кассе за 299 рублей. По условиям акции за каждые 500 рублей в чеке и/или приобретение товаров-спонсоров, участвующих в программе «Веселые прилипалы-3», покупатель получает на кассе игрушку-прилипалу. Игрушку также можно приобрести за 49 рублей без соблюдения условий акции. Бесплатно на кассе можно получить буклет с игровым полем для увлекательной настольной игры.

Специально для акции разработано мобильное приложение для iOS и Android, которое можно скачать совершенно бесплатно в App Store и Google Play. Оно позволяет детям участвовать в игре, где прилипалы являются главными героями. В рамках акции создана промо-страница prilipaly3.dixy.ru, на которой планируется размещать интересную информацию о коллекции прилипал, рекомендации по быстрому сбору игрушек и обмену ими с другими коллекционерами, а также правила участия в конкурсе. Все участники акции могут общаться друг с другом на специально созданных страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтатке, Инстаграмм. Более 50 поставщиков-партнеров «ДИКСИ» заявили для промо-акции свыше 250 наименований товаров-спонсоров.

В ходе предыдущего проекта «Веселые прилипалы-2» было реализовано более 36 000 000 игрушек и 247 000 специальных альбомов. Прирост товарооборота сети «ДИКСИ» в период проведения акции превысил прогнозные ожидания маркетологов на 44%. Продажи товаров поставщиков, которые приняли участие в акции с прилипалами, выросли в несколько раз.

Директор по маркетингу ГК «ДИКСИ» Ирина Рамазанова: «Акции «Веселые прилипалы» и «Веселые прилипалы-2» пользовались большой популярностью у покупателей «ДИКСИ» и показали отличные результаты. Мы решили не останавливаться на достигнутом, и логичным продолжением проекта стал запуск «Веселых прилипал-3» Мы в очередной раз порадуем юных покупателей «ДИКСИ» и их родителей новой коллекцией фигурок-прилипал, игровым мобильным приложением и улучшенной, информационно насыщенной интернет-страницей проекта. Ожидаем, что долгожданная акция привлечет дополнительный траффик в магазины «ДИКСИ», а также положительно скажется на товарообороте сети и наших поставщиков».