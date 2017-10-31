Брендинг

Как создавался бренд Мурманска, через 4 года празнанный лучшим в России

Как создавался бренд Мурманска, через 4 года празнанный лучшим в России

В Москве подведены итоги Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга. 1 места в номинации "Лучший бренд города" удостоена "Имиджевая символика города Мурманска", над которой трудилась команда дизайн-студии LINII Group.

Работа по созданию бренда города Мурманск проходила в 2013-2014 годах. Потребность в визуальной и смысловой идентификации родилась после утверждения стратегии развития города на ближайшие несколько лет. Это было обусловдено рядом причин: 100-летием со дня основания города, необходимостью привлечения инвестиций и развития арктического туризма и в целом для вдохновения жителей.

В результате работы специалистов по стратегии были сформированы устойчивые представления о городе, его традициях, особенностях жизни и выдвинуты 5 гипотез основной идеи бренда. В наибольшей степени роль Мурманска в России и Арктическом регионе отражал тезис: «Мурманск – форпост России в Арктике».

На основе платформы бренда дизайн-студия LINII Group разработала визуальную идентичность заполярного города. «Мы были вдохновлены суровым образом города-форпоста, который становится необычно ярким и красочным в вечерней подсветке», - вспоминает креативный директор студии Михаил Губергриц.

В основу идентичности лег новый логотип Мурманска - состоящий из плотных тесно прижатых друг к другу («плечом к плечу») букв, составляющих слово «Мурманск», которые набраны фирменными цветами. Недостающую до квадрата ячейку занимает пиктограмма-кирпичик, символизирующая одну из важных составляющих города. В набор пиктограмм вошли: достопримечательности (ледокол Ленин, памятник Алеша, Океанариум), транспортные, культурные и природные объекты (северное сияние), местная кухня».

Концепцию типографики креаторы взяли из логотипа - яркие цветные плашки, плотно прижатые друг к другу, при помощи которых можно просто и понятно оформлять любую коммуникацию. Для города также был разработан большой комплект сувенирной продукции, блок по наружной рекламе и полиграфии для города, разработаны принципы использования логотипа и типографики в городской среде и бренд-бук.

В 2017 году Администрацией города Мурманска было принято решение об участие в Национальной Премии в области территориального маркетинга и брендинга, где проект "Имиджевая символика города Мурманска" удостоился 1 места в номинации "Лучший бренд города".

По мнению Михаила победы всегда приятны и показательны, но еще больше радует, что проект действительно прижился в умах и сердцах горожан и уже 4 года развивается на базе брендбука, созданного дизайн-студией LINII Group, принося радость жителям и туристам, поток которых ежегодно растет.

01.11.2017

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