РЕН ТВ отметит двадцатилетие на концерте SCORPIONS

2017 год для РЕН ТВ – особенный: телеканал празднует 20-летний юбилей и берёт своих зрителей на самые заметные мероприятия и концерты страны. РЕН ТВ поддерживал такие музыкальные события, как фестивали Park Live, «Ласточка», «Нашествие», премию «Чартова дюжина», концерт группы Imagine Dragons. В День города Москвы телеканал подарил сотням тысяч любителей музыки многочасовой концерт на Манежной площади. Также РЕН ТВ устраивал праздники в крупнейших городах России – Челябинске, Новосибирске и многих других.

Завершающим аккордом праздничных мероприятий станет грандиозное выступление группы SCORPIONS в спорткомплексе «Олимпийский», на которое телеканал берёт 100 своих зрителей. Каждый из победителей розыгрыша получил билеты на «трибуну РЕН ТВ» и футболку лимитированной серии, выпущенную специально к ноябрьскому мероприятию. Также зрителей РЕН ТВ ждёт ещё один подарок: за три дня до московского концерта Scorpions в эфире канала будет показана запись выступления группы в Нью-Йорке, которое состоялось осенью 2015 года в рамках юбилейного тура. Почти два часа отборной рок-музыки в превосходном живом исполнении – отличный разогрев для тех, кто планирует 1 ноября отправиться в «Олимпийский» вместе с РЕН ТВ. Те же, у кого не будет возможности попасть на живой концерт, смогут прочувствовать энергетику SCORPIONS через ТВ-экран.