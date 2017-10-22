Вулканолог с Камчатки – герой финальной серии проекта Яндекса "Я иду искать"

После нескольких лет работы в Южной Корее математик по образованию Сергей Самойленко вернулся в Россию, на Камчатку: как он поясняет, «здесь вы можете напрямую ощутить, что под вами горячая земля, шесть тысяч километров раскалённого вещества, а над нами космос». Он занимался научной работой в области вулканологии, но душа просила чего-то большего.

Сергей водил туристические группы в качестве гида и показывал им вулканы, которых только в окрестностях города пять штук. Одна из экскурсанток, Алёна, стала его женой. Вместе они решили начать своё дело. Сергей всегда хотел, чтобы о таком природном чуде, как вулканы, узнали больше не только специалисты. И супруги на собственные средства, кредиты и деньги друзей открыли музей «Вулканариум».

Музей – единственный не только в Петропавловске-Камчатском, но и во всей России. Над оформлением экспозиции работало множество фотографов и художников-оформителей, которые сделали интерактивные макеты вулканов. Здесь можно потрогать застывшую лаву, ощутить, как пахнут вулканические газы, и даже запустить облака. Теперь музей – обязательная точка на маршруте практически всех, кто приезжает на Камчатку.

Ролик про Сергея Самойленко продолжает документальный мини-сериал о людях, которые делают мир лучше благодаря тому, что ищут и находят ответы на сложные жизненные вопросы. Своё призвание они нашли там, где другие, возможно, отступили бы перед обстоятельствами или выбрали бы более традиционный путь.

«Процесс поиска знаний, процесс поиска удивительного в этом мире и обогащения своих знаний – он бесконечен. Я хочу знать всё. Я никогда этого не достигну, и меня это устраивает», – говорит Сергей.

Показ мини-сериала «Я иду искать» начался после запуска нового поискового алгоритма Яндекса «Королёв», который использует нейросети. Он обучается на действиях пользователей и умеет понимать смысл поисковых запросов.

Первый ролик сериала был посвящён Светлане Нигматуллиной – первому в России гиду на инвалидной коляске и активистке создания доступной среды и борьбы за права инвалидов.

Второй ролик рассказывает об истории Павла Баздырева. Он уволился из транснациональной компании, чтобы возродить в Туле производство высококлассных студийных микрофонов, – и ему это удалось.

Третий ролик посвящён гонщику Сергею Карякину, который покорил ралли «Дакар» на квадроцикле.

Ранее в рамках проекта «Я иду искать» пользователи могли сравнить своё поисковое поведение с поведением звёзд – актрисы Чулпан Хаматовой, шахматиста Сергея Карякина и других.

«Всех героев проекта объединяет то, что каждый из них нашёл своё призвание и по-настоящему любит свое дело. Их жизнь – это творческое и профессиональное развитие, а значит, неустанный поиск новых идей и ответов на вопросы. А чем больше людей задают жизни и Яндексу нестандартные вопросы, тем умнее становится наш поиск. Мы делаем его вместе», – говорит Дмитрий Степанов, директор по рекламе и маркетингу Яндекса.