Индекс "Пятёрочки": снижение среднероссийских цен приближает их к показателям в сетевом ритейле

Сентябрь стал третьим месяцем, когда цена продовольственного набора продолжила снижаться. Его среднероссийская стоимость уменьшилась с июня (когда были зафиксированы пиковые значения с начала года) на 12% до 3 729 руб., по данным Росстата. В Москве этот показатель потерял 12,5% и составил 4 541 руб., в Санкт-Петербурге он снизился на 8,85% до 4 584 руб.

Цены на аналогичный продуктовый набор в «Пятёрочке» поддерживали общий тренд в течение всего времени. В результате стоимость продовольственной корзины по средневзвешенным ценам в магазинах сети в Европейской части России, Урала и Сибири была на 4% ниже показателя Росстата и составила 3 594 руб. В московских магазинах «Пятёрочки» такой набор стоил 4 541 руб., что на 15% меньше рассчитанной Росстатом для столицы стоимости. В Санкт-Петербурге разница между ценой проднабора в «Пятёрочке» и его средней ценой в регионе составила 9%, а стоимость корзины – 4 584 руб. Таким образом, для России индекс «Пятёрочки» в сентябре находился на уровне 96%, для Москвы – 85%, для Санкт-Петербурга – 91%.

Будучи практически неизменным с января, индекс «Пятёрочки» впервые с начала 2017 года продемонстрировал небольшое повышение (см. график). Это свидетельствует о наметившемся сближении цен других форматов торговли с ценовым предложением «Пятёрочки», которая в течение 9 месяцев года позволяла покупателям сформировать базовый проднабор по ценам, существенно ниже среднерыночных.

Также давление на среднероссийские цены в сентябре продолжил оказывать сезон урожая. В частности, изменению стоимости продуктовой корзины способствовало сезонное снижение цен на картофель (-18,9%), морковь (-18,4%), репчатый лук (-21,7%), белокочанную капусту и яблоки (от -7,8% до -16,6%), сахар. В «Пятёрочке» стоимость этой продукции была еще ниже средней по стране. Так, капуста в магазинах сети была дешевле на 27%, морковь – на 13%, картофель – на 12%, яблоки и сахар – на 19%. Кроме них существенный отрыв от среднероссийских цен продемонстрировали подсолнечное масло, которое стоило в «Пятёрочке» на 32% меньше, охлажденные и замороженные куры, горох и фасоль (на 19%), пшеничная мука (на 15%). На стоимость проднабора в «Пятёрочке» также повлияла высокая промо-активность в категории «рыба», благодаря которой заметно снизились цены на замороженные скумбрию, хек, окуня.

Разрыв в стоимости продовольственного набора по ценам, рассчитанным Росстатом, и минимальным ценам «Пятерочки» был еще заметнее. В августе стоимость продовольственного набора из 33 самых доступных в своих категориях товаров на всей европейской части России, на Урале и в Сибири составляла 1 958 руб., 2 663 руб. в Москве и 2 699 руб. в Санкт-Петербурге. В сравнении со среднестатистической стоимостью продовольственного набора эти показатели были на 40-50% ниже.