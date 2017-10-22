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Индекс "Пятёрочки": снижение среднероссийских цен приближает их к показателям в сетевом ритейле

Индекс &quot;Пятёрочки&quot;: снижение среднероссийских цен приближает их к показателям в сетевом ритейле

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, представляет индекс «Пятёрочки» за сентябрь 2017 года.

Сентябрь стал третьим месяцем, когда цена продовольственного набора продолжила снижаться. Его среднероссийская стоимость уменьшилась с июня (когда были зафиксированы пиковые значения с начала года) на 12% до 3 729 руб., по данным Росстата. В Москве этот показатель потерял 12,5% и составил 4 541 руб., в Санкт-Петербурге он снизился на 8,85% до 4 584 руб. 

Цены на аналогичный продуктовый набор в «Пятёрочке» поддерживали общий тренд в течение всего времени. В результате стоимость продовольственной корзины по средневзвешенным ценам в магазинах сети в Европейской части России, Урала и Сибири была на 4% ниже показателя Росстата и составила 3 594 руб. В московских магазинах «Пятёрочки» такой набор стоил 4 541 руб., что на 15% меньше рассчитанной Росстатом для столицы стоимости. В Санкт-Петербурге разница между ценой проднабора в «Пятёрочке» и его средней ценой в регионе составила 9%, а стоимость корзины – 4 584 руб. Таким образом, для России индекс «Пятёрочки» в сентябре находился на уровне 96%, для Москвы – 85%, для Санкт-Петербурга – 91%.

Будучи практически неизменным с января, индекс «Пятёрочки» впервые с начала 2017 года продемонстрировал небольшое повышение (см. график). Это свидетельствует о наметившемся сближении цен других форматов торговли с ценовым предложением «Пятёрочки», которая в течение 9 месяцев года позволяла покупателям сформировать базовый проднабор по ценам, существенно ниже среднерыночных.

Также давление на среднероссийские цены в сентябре продолжил оказывать сезон урожая. В частности, изменению стоимости продуктовой корзины способствовало сезонное снижение цен на картофель (-18,9%), морковь (-18,4%), репчатый лук (-21,7%), белокочанную капусту и яблоки (от -7,8% до -16,6%), сахар. В «Пятёрочке» стоимость этой продукции была еще ниже средней по стране. Так, капуста в магазинах сети была дешевле на 27%, морковь – на 13%, картофель – на 12%, яблоки и сахар – на 19%. Кроме них существенный отрыв от среднероссийских цен продемонстрировали подсолнечное масло, которое стоило в «Пятёрочке» на 32% меньше, охлажденные и замороженные куры, горох и фасоль (на 19%), пшеничная мука (на 15%). На стоимость проднабора в «Пятёрочке» также повлияла высокая промо-активность в категории «рыба», благодаря которой заметно снизились цены на замороженные скумбрию, хек, окуня.

Разрыв в стоимости продовольственного набора по ценам, рассчитанным Росстатом, и минимальным ценам «Пятерочки» был еще заметнее. В августе стоимость продовольственного набора из 33 самых доступных в своих категориях товаров на всей европейской части России, на Урале и в Сибири составляла 1 958 руб., 2 663 руб. в Москве и 2 699 руб. в Санкт-Петербурге. В сравнении со среднестатистической стоимостью продовольственного набора эти показатели были на 40-50% ниже.

23.10.2017

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