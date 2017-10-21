Голландский бренд выпустил провокационную рекламную кампанию против объективации женщин

Голландский бренд деловой женской одежды Suistudio выступил против объективации женщин в новой рекламной кампании. Для своей кампании бренд выбрал слоган «not dressing men» (не одеваем мужчин) и достаточно дерзкий посыл, ломающий стереотипы.

Так, на снимках модели, олицетворяющие успешных женщин, позируют с обнаженными мужчинами в роли сексуальных объектов. По словам генерального директора бренда Фокке де Йонг, с помощью данной кампании Suistudio решил дать возможность мужчинам «побывать в шкуре» женщин, которые постоянно сталкиваются с объективацией.

Отметим, что Suistudio – дочерний бренд к Suitsupply, который специализируется на мужской деловой одежде.