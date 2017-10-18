Измерения

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.09.2017 Голос Пятница 21:29:58 23:28:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.6 21.5
2 21.09.2017 Время Четверг 21:00:08 21:35:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 16.7
3 19.09.2017 Местное время Вторник 20:44:28 20:59:57 РОССИЯ1 5.5 16.6
4 18.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:38 РОССИЯ1 5.3 16.5
5 18.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:04 19:59:07 РОССИЯ1 5.0 18.5
6 24.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:06 22:15:05 РОССИЯ1 4.8 14.0
7 24.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:51:42 19:58:43 РОССИЯ1 4.5 16.0
8 20.09.2017 Пес Среда 21:48:06 22:53:03 НТВ 4.4 13.9
9 19.09.2017 На самом деле Вторник 18:46:52 19:52:47 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 15.7
10 19.09.2017 Отчий берег Вторник 21:30:42 23:45:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 14.3
11 21.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:46:07 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.6
12 22.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:28:49 00:25:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 17.0
13 24.09.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:47 10:11:11 РОССИЯ1 3.9 25.2
14 18.09.2017 Благие намерения Понедельник 20:59:56 21:50:06 РОССИЯ1 3.8 11.2
15 23.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:57:37 21:30:30 ТНТ 3.7 12.5
16 24.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:15:05 01:55:31 РОССИЯ1 3.7 18.8
17 22.09.2017 Поле чудес Пятница 19:51:59 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.1
18 24.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:10:15 НТВ 3.5 10.2
19 19.09.2017 След Вторник 21:13:19 22:00:09 3.5 10.6
20 19.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:21 18:46:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 15.3
21 24.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:29:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 10.1
22 24.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:15 23:02:22 НТВ 3.4 10.5
23 24.09.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:29:33 23:40:49 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 12.6
24 24.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:10 20:11:51 НТВ 3.4 10.8
25 22.09.2017 Юморина 2017 Пятница 21:00:05 23:19:54 РОССИЯ1 3.3 10.7
26 20.09.2017 Время покажет Среда 16:58:57 18:00:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 17.8
27 18.09.2017 Ольга Понедельник 20:32:26 21:00:10 ТНТ 3.3 9.8
28 19.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:23:07 02:05:29 РОССИЯ1 3.1 21.0
29 23.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:05:05 РОССИЯ1 3.1 10.7
30 18.09.2017 Место встречи Понедельник 13:59:31 16:00:34 НТВ 3.1 22.3
31 19.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:10 22:29:28 3.1 9.8
32 20.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Среда 16:00:08 16:31:17 НТВ 3.1 19.1
33 23.09.2017 Месть как лекарство Суббота 21:05:05 00:59:59 РОССИЯ1 3.0 11.8
34 23.09.2017 Постскриптум Суббота 21:11:24 22:23:28 3.0 9.5
35 23.09.2017 Танцы Суббота 21:30:30 23:30:56 ТНТ 3.0 10.2
36 22.09.2017 Человек и закон Пятница 18:47:17 19:51:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.3
37 24.09.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:11:11 10:59:58 РОССИЯ1 2.8 15.3
38 18.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Понедельник 17:54:41 19:00:04 РОССИЯ1 2.8 12.6
39 24.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:13 18:02:28 НТВ 2.8 12.0
40 23.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:02:00 НТВ 2.8 10.8
41 24.09.2017 Иллюзия обмана 2 Воскресенье 21:00:08 23:31:40 СТС 2.8 8.9
42 24.09.2017 "80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона Воскресенье 16:13:38 20:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.9
43 23.09.2017 "Субботний вечер". Концерт Суббота 18:11:06 19:59:51 РОССИЯ1 2.6 10.9
44 24.09.2017 Stand up Воскресенье 22:03:12 23:03:21 ТНТ 2.6 8.8
45 20.09.2017 Новости. (12:00) Среда 12:00:07 12:15:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 21.2
46 24.09.2017 Фазенда Воскресенье 11:24:19 12:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 12.6
47 22.09.2017 Пес-2 Пятница 23:44:22 00:43:28 НТВ 2.6 12.3
48 24.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:20 21:01:50 ТНТ 2.6 7.6
49 23.09.2017 Своя игра Суббота 15:05:07 15:59:49 НТВ 2.5 14.1
50 24.09.2017 Однажды в России Воскресенье 21:01:50 22:03:12 ТНТ 2.5 7.3
51 18.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:01:04 20:32:26 ТНТ 2.5 8.0
52 19.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Вторник 18:01:45 18:58:55 НТВ 2.5 11.0
53 23.09.2017 Сегодня вечером Суббота 19:51:39 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 8.8
54 23.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:30 18:58:53 НТВ 2.5 11.9
55 24.09.2017 Комеди Клаб Воскресенье 19:30:17 19:59:20 ТНТ 2.5 7.8
56 24.09.2017 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:08 15:10:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.6
57 24.09.2017 Иллюзия обмана Воскресенье 18:50:00 21:00:08 СТС 2.5 7.7
58 22.09.2017 Вести. (08:00) Пятница 07:59:58 08:06:56 РОССИЯ1 2.5 22.5
59 24.09.2017 Новые русские сенсации. Главный голос Кремля Воскресенье 18:02:28 18:59:52 НТВ 2.4 9.3
60 19.09.2017 Утро России Вторник 07:41:23 08:00:24 РОССИЯ1 2.4 22.0
61 20.09.2017 Мужское/женское Среда 16:01:12 16:58:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 14.5
62 23.09.2017 Право знать! Суббота 22:23:28 23:44:20 2.4 8.7
63 24.09.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:19:29 РОССИЯ1 2.3 11.7
64 19.09.2017 Тайны следствия - 11 Вторник 14:54:04 16:58:46 РОССИЯ1 2.3 14.8
65 20.09.2017 Вести. (07:00) Среда 06:59:36 07:06:53 РОССИЯ1 2.3 25.5
66 22.09.2017 Защитники Пятница 20:59:44 22:45:41 СТС 2.3 7.2
67 24.09.2017 Иосиф Кобзон. Есть что любить и что беречь Воскресенье 15:10:28 16:13:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.2
68 24.09.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:19:17 РОССИЯ1 2.2 11.2
69 23.09.2017 Квартирный вопрос Суббота 11:59:52 13:03:46 НТВ 2.2 12.5
70 20.09.2017 Итоги дня Среда 23:53:08 00:23:37 НТВ 2.2 12.0
71 19.09.2017 Вести. (07:30) Вторник 07:29:40 07:35:17 РОССИЯ1 2.2 18.9
72 24.09.2017 Без права на ошибку Воскресенье 14:19:29 17:51:42 РОССИЯ1 2.1 9.7
73 19.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Вторник 19:00:07 19:42:43 НТВ 2.1 7.7
74 24.09.2017 Честное слово с Юрием Николаевым Воскресенье 10:34:01 11:24:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 10.9
75 23.09.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:14:35 19:51:39 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 8.8
76 23.09.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:43 11:59:52 НТВ 2.1 12.2
77 22.09.2017 Новости. (15:00) Пятница 15:00:08 15:14:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 13.7
78 24.09.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:07 12:15:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 10.5
79 20.09.2017 Новости. (07:30) Среда 07:30:08 07:36:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 19.6
80 22.09.2017 Love is... Пятница 20:30:38 21:00:43 ТНТ 2.1 6.8
81 23.09.2017 Ольга Остроумова. Когда тебя понимают... Суббота 10:15:01 11:21:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 11.9
82 19.09.2017 8 новых свиданий Вторник 20:59:57 22:51:47 ТНТ 2.0 6.3
83 24.09.2017 Дачный ответ Воскресенье 11:58:59 13:05:45 НТВ 2.0 10.3
84 18.09.2017 Тайны следствия - 10 Понедельник 15:57:08 16:58:43 РОССИЯ1 2.0 12.5
85 23.09.2017 Аншлаг и Компания Суббота 11:42:16 13:58:49 РОССИЯ1 2.0 11.2
86 23.09.2017 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018 Суббота 19:59:28 21:00:42 МАТЧ ТВ 2.0 6.8
87 18.09.2017 Вести. (09:00) Понедельник 08:59:07 09:15:31 РОССИЯ1 2.0 17.2
88 24.09.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:34 11:58:59 НТВ 2.0 9.6
89 19.09.2017 Вести. (17:00) Вторник 17:00:07 17:38:21 РОССИЯ1 2.0 10.8
90 23.09.2017 События Суббота 23:44:20 23:55:16 2.0 8.8
91 22.09.2017 Вести. (08:30) Пятница 08:29:49 08:34:52 РОССИЯ1 2.0 17.5
92 21.09.2017 Молодежка-5 Четверг 20:00:20 21:00:19 СТС 1.9 6.0
93 23.09.2017 Наш потреб надзор Суббота 13:03:46 14:09:10 НТВ 1.9 10.7
94 21.09.2017 Давай поженимся! Четверг 13:55:08 14:59:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 13.7
95 23.09.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:02:00 22:22:30 НТВ 1.9 6.3
96 22.09.2017 Уральские пельмени Пятница 19:29:17 20:59:44 СТС 1.9 6.6
97 23.09.2017 Главная дорога Суббота 10:20:03 11:02:43 НТВ 1.9 11.1
98 19.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Вторник 17:58:56 19:00:07 1.9 8.2
99 24.09.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 11:19:17 13:59:06 РОССИЯ1 1.9 9.4
100 23.09.2017 Дом - 2. Город Любви Суббота 23:30:56 00:31:40 ТНТ 1.9 8.9
TNS Россия
Advertology.Ru

19.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Рейтинги

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

19.10.2017 - 12:21
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация