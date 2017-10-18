100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:29:58
|23:28:49
|6.6
|21.5
|2
|21.09.2017
|Время
|Четверг
|21:00:08
|21:35:58
|5.9
|16.7
|3
|19.09.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:28
|20:59:57
|5.5
|16.6
|4
|18.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:38
|5.3
|16.5
|5
|18.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:04
|19:59:07
|5.0
|18.5
|6
|24.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:06
|22:15:05
|4.8
|14.0
|7
|24.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:51:42
|19:58:43
|4.5
|16.0
|8
|20.09.2017
|Пес
|Среда
|21:48:06
|22:53:03
|4.4
|13.9
|9
|19.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:46:52
|19:52:47
|4.3
|15.7
|10
|19.09.2017
|Отчий берег
|Вторник
|21:30:42
|23:45:00
|4.2
|14.3
|11
|21.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:46:07
|21:00:01
|4.0
|12.6
|12
|22.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:28:49
|00:25:07
|4.0
|17.0
|13
|24.09.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:47
|10:11:11
|3.9
|25.2
|14
|18.09.2017
|Благие намерения
|Понедельник
|20:59:56
|21:50:06
|3.8
|11.2
|15
|23.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:57:37
|21:30:30
|3.7
|12.5
|16
|24.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:15:05
|01:55:31
|3.7
|18.8
|17
|22.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:59
|21:00:00
|3.6
|12.1
|18
|24.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:10:15
|3.5
|10.2
|19
|19.09.2017
|След
|Вторник
|21:13:19
|22:00:09
|3.5
|10.6
|20
|19.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:21
|18:46:52
|3.5
|15.3
|21
|24.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:29:33
|3.4
|10.1
|22
|24.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:15
|23:02:22
|3.4
|10.5
|23
|24.09.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:29:33
|23:40:49
|3.4
|12.6
|24
|24.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:10
|20:11:51
|3.4
|10.8
|25
|22.09.2017
|Юморина 2017
|Пятница
|21:00:05
|23:19:54
|3.3
|10.7
|26
|20.09.2017
|Время покажет
|Среда
|16:58:57
|18:00:30
|3.3
|17.8
|27
|18.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:32:26
|21:00:10
|3.3
|9.8
|28
|19.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:23:07
|02:05:29
|3.1
|21.0
|29
|23.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:06
|21:05:05
|3.1
|10.7
|30
|18.09.2017
|Место встречи
|Понедельник
|13:59:31
|16:00:34
|3.1
|22.3
|31
|19.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:10
|22:29:28
|3.1
|9.8
|32
|20.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Среда
|16:00:08
|16:31:17
|3.1
|19.1
|33
|23.09.2017
|Месть как лекарство
|Суббота
|21:05:05
|00:59:59
|3.0
|11.8
|34
|23.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:11:24
|22:23:28
|3.0
|9.5
|35
|23.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:30:30
|23:30:56
|3.0
|10.2
|36
|22.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:17
|19:51:59
|2.9
|12.3
|37
|24.09.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:11:11
|10:59:58
|2.8
|15.3
|38
|18.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Понедельник
|17:54:41
|19:00:04
|2.8
|12.6
|39
|24.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:13
|18:02:28
|2.8
|12.0
|40
|23.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:02:00
|2.8
|10.8
|41
|24.09.2017
|Иллюзия обмана 2
|Воскресенье
|21:00:08
|23:31:40
|2.8
|8.9
|42
|24.09.2017
|"80". Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
|Воскресенье
|16:13:38
|20:59:56
|2.7
|9.9
|43
|23.09.2017
|"Субботний вечер". Концерт
|Суббота
|18:11:06
|19:59:51
|2.6
|10.9
|44
|24.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:03:12
|23:03:21
|2.6
|8.8
|45
|20.09.2017
|Новости. (12:00)
|Среда
|12:00:07
|12:15:18
|2.6
|21.2
|46
|24.09.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:24:19
|12:00:00
|2.6
|12.6
|47
|22.09.2017
|Пес-2
|Пятница
|23:44:22
|00:43:28
|2.6
|12.3
|48
|24.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:20
|21:01:50
|2.6
|7.6
|49
|23.09.2017
|Своя игра
|Суббота
|15:05:07
|15:59:49
|2.5
|14.1
|50
|24.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:01:50
|22:03:12
|2.5
|7.3
|51
|18.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:01:04
|20:32:26
|2.5
|8.0
|52
|19.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Вторник
|18:01:45
|18:58:55
|2.5
|11.0
|53
|23.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:51:39
|21:00:00
|2.5
|8.8
|54
|23.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:30
|18:58:53
|2.5
|11.9
|55
|24.09.2017
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|19:30:17
|19:59:20
|2.5
|7.8
|56
|24.09.2017
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:08
|15:10:28
|2.5
|11.6
|57
|24.09.2017
|Иллюзия обмана
|Воскресенье
|18:50:00
|21:00:08
|2.5
|7.7
|58
|22.09.2017
|Вести. (08:00)
|Пятница
|07:59:58
|08:06:56
|2.5
|22.5
|59
|24.09.2017
|Новые русские сенсации. Главный голос Кремля
|Воскресенье
|18:02:28
|18:59:52
|2.4
|9.3
|60
|19.09.2017
|Утро России
|Вторник
|07:41:23
|08:00:24
|2.4
|22.0
|61
|20.09.2017
|Мужское/женское
|Среда
|16:01:12
|16:58:57
|2.4
|14.5
|62
|23.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:23:28
|23:44:20
|2.4
|8.7
|63
|24.09.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:19:29
|2.3
|11.7
|64
|19.09.2017
|Тайны следствия - 11
|Вторник
|14:54:04
|16:58:46
|2.3
|14.8
|65
|20.09.2017
|Вести. (07:00)
|Среда
|06:59:36
|07:06:53
|2.3
|25.5
|66
|22.09.2017
|Защитники
|Пятница
|20:59:44
|22:45:41
|2.3
|7.2
|67
|24.09.2017
|Иосиф Кобзон. Есть что любить и что беречь
|Воскресенье
|15:10:28
|16:13:38
|2.2
|10.2
|68
|24.09.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:19:17
|2.2
|11.2
|69
|23.09.2017
|Квартирный вопрос
|Суббота
|11:59:52
|13:03:46
|2.2
|12.5
|70
|20.09.2017
|Итоги дня
|Среда
|23:53:08
|00:23:37
|2.2
|12.0
|71
|19.09.2017
|Вести. (07:30)
|Вторник
|07:29:40
|07:35:17
|2.2
|18.9
|72
|24.09.2017
|Без права на ошибку
|Воскресенье
|14:19:29
|17:51:42
|2.1
|9.7
|73
|19.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Вторник
|19:00:07
|19:42:43
|2.1
|7.7
|74
|24.09.2017
|Честное слово с Юрием Николаевым
|Воскресенье
|10:34:01
|11:24:19
|2.1
|10.9
|75
|23.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:14:35
|19:51:39
|2.1
|8.8
|76
|23.09.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:43
|11:59:52
|2.1
|12.2
|77
|22.09.2017
|Новости. (15:00)
|Пятница
|15:00:08
|15:14:31
|2.1
|13.7
|78
|24.09.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:07
|12:15:26
|2.1
|10.5
|79
|20.09.2017
|Новости. (07:30)
|Среда
|07:30:08
|07:36:13
|2.1
|19.6
|80
|22.09.2017
|Love is...
|Пятница
|20:30:38
|21:00:43
|2.1
|6.8
|81
|23.09.2017
|Ольга Остроумова. Когда тебя понимают...
|Суббота
|10:15:01
|11:21:53
|2.1
|11.9
|82
|19.09.2017
|8 новых свиданий
|Вторник
|20:59:57
|22:51:47
|2.0
|6.3
|83
|24.09.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:59
|13:05:45
|2.0
|10.3
|84
|18.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|15:57:08
|16:58:43
|2.0
|12.5
|85
|23.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Суббота
|11:42:16
|13:58:49
|2.0
|11.2
|86
|23.09.2017
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2017-2018
|Суббота
|19:59:28
|21:00:42
|МАТЧ ТВ
|2.0
|6.8
|87
|18.09.2017
|Вести. (09:00)
|Понедельник
|08:59:07
|09:15:31
|2.0
|17.2
|88
|24.09.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:34
|11:58:59
|2.0
|9.6
|89
|19.09.2017
|Вести. (17:00)
|Вторник
|17:00:07
|17:38:21
|2.0
|10.8
|90
|23.09.2017
|События
|Суббота
|23:44:20
|23:55:16
|2.0
|8.8
|91
|22.09.2017
|Вести. (08:30)
|Пятница
|08:29:49
|08:34:52
|2.0
|17.5
|92
|21.09.2017
|Молодежка-5
|Четверг
|20:00:20
|21:00:19
|1.9
|6.0
|93
|23.09.2017
|Наш потреб надзор
|Суббота
|13:03:46
|14:09:10
|1.9
|10.7
|94
|21.09.2017
|Давай поженимся!
|Четверг
|13:55:08
|14:59:56
|1.9
|13.7
|95
|23.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:02:00
|22:22:30
|1.9
|6.3
|96
|22.09.2017
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:17
|20:59:44
|1.9
|6.6
|97
|23.09.2017
|Главная дорога
|Суббота
|10:20:03
|11:02:43
|1.9
|11.1
|98
|19.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|17:58:56
|19:00:07
|1.9
|8.2
|99
|24.09.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|11:19:17
|13:59:06
|1.9
|9.4
|100
|23.09.2017
|Дом - 2. Город Любви
|Суббота
|23:30:56
|00:31:40
|1.9
|8.9
Advertology.Ru
19.10.2017
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